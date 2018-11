CAVALLINO – Il gentiluomo della politica, Raffaele Baldassarre, ha conservato coerentemente il suo modo di fare elegante e dignitoso fino all’ultimo istante della sua vita: si è messo in fila senza fiatare al pronto soccorso di Lecce, ad attendere la morte senza saperlo, che sarebbe sopraggiunta nella notte. “L’ho visto sedersi e aspettare alle 9:30 di mattina, sempre elegante come al solito, dopo averci salutato: si vedeva che stava molto male. Nell’immaginario collettivo un onorevole fa una chiamata e gli si spalancano le porte della Cardiologia, ma così non è nella realtà: lui era lì, come tutti, a fare la fila senza lamentarsi, ma con la faccia sofferente perché si vedeva che stava male” – spiega un professore universitario che ha incrociato l’ex europarlamentare al Vito Fazzi. Un arresto cardiocircolatorio, dopo essere rientrato a casa da una cena con la moglie Francesca, non gli ha lasciato scampo. “Com’è possibile che in ospedale lo abbiano lasciato andare? – si chiedono gli amici – È stato fatto tutto quello che si poteva fare? Tutti i controlli?”. La morte è arrivata alle spalle. Nessuno se lo aspettava.

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che la famiglia sembrerebbe orientata a chiedere accertamenti per capire se siano stati rispettati tutti i protocolli: probabilmente si procederà con l’autopsia. Venerdì Baldassarre è rimasto in ospedale fino alle 15 di pomeriggio dopo essere entrato alle 9 di mattina per problemi respiratori. In mattinata, alle 12 di una domenica assolata, si sono tenuti i funerali: c’erano tutti gli amici di sempre, gli ex compagni di partito. C’era anche Raffaele Fitto, con a fianco Antonio Gabellone: fu lui a prendere il posto che aveva l’avvocato Baldassarre in Europa. C’era la sfida con Berlusconi da vincere e il partito pugliese fu militarizzato. Il leader pugliese fece un record di consensi (c’era la doppia preferenza) Raffaele Baldassarre prese una marea di voti, ma non bastarono: era il primo dei non eletti. Fitto avrebbe dovuto dimettersi, ma i tempi cambiarono e l’abbandono di Berlusconi generò tutta una serie di disfatte elettorali che constrinserò l’ex ministro a tenersi stretto il posto in europarlamento, che oggi vorrebbe continuare ad assicurarsi con una svolta sovranista. Il politico gentiluomo tornò in silenzio alla professione, con l’amarezza di chi vedeva crollare il centrodestra giorno dopo giorno.

Baldassarre è stata la parte migliore di quel centrodestra, la parte gentile e leale. Glielo riconoscono anche gli avversari di un tempo. “Di Raffaele Baldassarre – che oggi improvvisamente non c’è più – ricorderò la cortesia, il garbo, la gentilezza che manifestava nelle occasioni pubbliche e private nelle quali capitava di incrociarsi. Sono virtù che qualcuno può giudicare marginali per ricordare una figura pubblica che ha ricoperto negli anni più ruoli: segretario politico, consigliere regionale, europarlamentare. Ma che oggi – con un dibattito pubblico incattivito e involgarito – rivelano un loro rilevante valore. Ancor più se esse erano riservate anche a chi – come me – gli è sempre stato avversario.

Se ‘nessun atto di gentilezza è mai sprecato’, di Raffaelle Baldassarre ne conserveremo tanti. Un pensiero di sincera vicinanza ai suoi familiari” – scrive il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini.

Gli amici si sono ritrovati a Cavallino, nella sala comunale per l’ultimo saluto a chi lascia un grande vuoto all’improvviso. C’è anche Roberto Marti con gli occhi lucidi, che proprio in questi giorni provava a convincere Baldassarre che l’unica speranza per il centrodestra potrebbe essere la Lega: lo voleva nel partito di Salvini a tutti i costi, dopo le amarezze dell’ultimo periodo. ‪”L’amico Raffaele Baldassarre, gentiluomo e politico di spessore, mancherà a tutti noi – spiega il senatore leghista – Lo ricordo come una persona gentile, elegante, capace e dotata di grande umanità. Un abbraccio ideale a tutta la famiglia…‬”.

Il fratello Francesco si sofferma sul “tradimento” politico ricevuto dall’ex europarlamentare. Raffaele Baldassarre prima di andare a Bruxelles è stato consigliere provinciale e regionale. Probabilmente avrebbe avuto l’occasione di diventare anche il sindaco del suo paese natale, Cavallino, dove era amato e apprezzato, magari a fine carriera. Ma ormai è il tempo di seppellire le vecchie amarezze. Tutti vogliono ricordare il sorriso, l’umanità, l’eleganza e la gentilezza di Raffaele Baldassarre: qualità che sapeva utilizzare bene nella politica e nella sua professione di avvocato.