F.Oli.

LECCE – Un nuovo presunto caso di malasanità investe il “Vito Fazzi”. Nel mirino della Procura di Lecce è finito un medico in servizio nel reparto di Neuroradiologia. Il camice bianco è accusato di lesioni colpose ai danni di A.A.A., residente in un comune della provincia di Lecce, così come ipotizza il pubblico ministero Stefania Mininni che ha fatto notificare un avviso di conclusione sulla scorta degli esiti di una consulenza affidata al noto radiologo, Riccardo Rascazzi. Secondo quanto ricostruito, la donna viene ricoverata il 17 maggio del 2016 per un intervento chirurgico programmato a causa della presenza di “aneurisma sacciforme a larga base d’impianto sul sifone carotideo destro nel tratto sovracavernoso”.

Il radiologo, stando agli esiti investigativi, avrebbe omesso di informare il paziente dei rischi connessi al trattamento endovascolare; avrebbe altresì agito in maniera imprudente nella scelta d’intervento non sufficientemente ponderata in un’ottica di valutazione rischi-benefici considerate le dimensioni dell’aneurisma, la sua localizzazione e le caratteristiche morfologiche non allarmanti (il rischio di rottura, se non trattato, sarebbe stato esiguo e inferiore al tasso di complicanze legate alla procedura).

Al medico viene contestato anche di aver gestito una complicanza in modo censurabile avendo omesso degli accorgimenti tecnici o di far espandere l’aneurisma completamente. In tal modo, a breve distanza di tempo, si sarebbe prodotta una progressiva estesa ischemia con conseguenze menomative sfociate in un grave quadro di emiplegia spastica permanente. Problematiche peraltro culminate per la paziente con la perdita funzionale dell’arto sinistro.

Ovviamente il quadro accusatorio ipotizzato dalla Procura potrà essere confutato dal medico che, assistito dall’avvocato Luigi Covella, ha venti giorni a sua disposizione per chiedere di essere interrogato o per produrre memorie difensive. Subito dopo la Procura valuterà se chiedere il rinvio a giudizio del dottore o l’archiviazione del procedimento.