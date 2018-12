CAVALLINO (Lecce) – Venerdì 14 dicembre si è svolto il party di inaugurazione della nuova sede di Pezzuto Group, e dei suoi due showroom Audi e Volkswagen.

La nuova location si trova in Via Vecchia San Donato, a Cavallino, nei pressi di Bricoman. I due showroom si sono “vestiti” di rosso -Audi -e Blu – Volkswagen-, per l’occasione. Un luminosissimo albero di Natale di 8 metri arredava l’area esterna, assieme alle vetture elettriche Volkswagen (e-Golf, e-Up e XL)1 e le sportive Audi (RS6 Avant Performance, RS4 Avant e R8 GT3).

La nuova sede del Gruppo è la più grande d’Europa, fortemente voluta dal presidente Ercole Pezzuto, è stata realizzata, dal nulla, in circa un anno e si snoda in due edifici, per una superficie totale di 16000 metri quadrati, con un’area espositiva di circa 4000 mq, 2 officine specializzate – ciascuna delle quali ha 12 ponti – con circa 35 postazioni per garantire il top dell’esperienza service dei rispettivi marchi. Ogni zona della sede è stata realizzata con la massima attenzione per i dettagli e pensata per offrire un ampio spazio all’esposizione delle vetture di tutta la gamma, anche in vari modelli, in modo tale che il cliente possa avere la sensazione di avere davanti un intero catalogo in versione “live”.

Un grande pubblico ha preso parte all’inaugurazione: i vertici di Volkswagen Italia – il Direttore Vendite Andrea Calcagni, il Direttore Marketing Fabio Di Giuseppe,il Direttore Strategy e sviluppo rete Giovanni Tauro, Il Direttore After Sales Massimiliano Corbetta e il Responsabile Commerciale di Zona Luigi Antonaci – e Audi – il Direttore Vendite Vincenzo Vavalà, il Responsabile Field Force Audi Fabio Leggeri, il Responsabile Network Strategy Alberto Motteran e il Responsabile Commerciale di Zona Roberto Camuffo – molti amici, clienti, le autorità locali, e tanti altri.

Una serata all’insegna della buona musica con Cesko & Banana Swing e l’intrattenimento futuristico con un fantastico 3D mapping su una Volkswagen T-Roc R-Line, che ha sbalordito gli ospiti, la coinvolgente performance delle sfere danzanti e le sceniche farfalle luminose sui trampoli, il tutto sotto l’attenta e scrupolosa organizzazione e sorprendente direzione artistica dell’agenzia di comunicazione Dgworks di Lecce.

Gli ospiti hanno avuto l’occasione di visitare le officine: in quella dedicata ad Audi era esposta la vettura da pista Mitjet con cui Nicolò Pezzuto ha disputato il campionato SuperCup 2018.

Inaspettata invece la presenza nell’officina Volkswagen della nuova vettura di Pezzuto Automotive Racing Team, vale a dire una Golf GTI TCR con cui Massimiliano Pezzuto e suo figlio Nicolò correranno il prossimo Campionato Italiano TCR 2019

Gli oltre 1500 ospiti sono stati accolti calorosamente dai padroni di casa della Famiglia Pezzuto, da tutto il team Pezzuto Group, composto da oltre 100 dipendenti, insieme alle hostess, agli steward e oltre 40 camerieri.

Durante la serata hanno potuto ammirare da vicino le auto esposte e soprattutto conoscere le nuove arrivate in famiglia Audi: A1 e Q3, la T-Family Volkswagen: Tiguan, Touareg e T-Roc e un’anticipazione d’eccezione sulla nuova Volkswagen T-Cross, che sarà disponibile per il mercato italiano a partire dal secondo trimestre 2019.

Gli ospiti sono stati coccolati da un impeccabile e squisito catering che per la serata ha pensato perfino di ideare dei cocktail con i nomi delle auto protagoniste.

Un intervento di eccezione apprezzato e applaudito dai presenti è stato il discorso di inaugurazione fatto da Massimiliano Pezzuto, Veronica De Lorenzi – General Manager Pezzuto Group -, Daniele Loparco – Audi Manager Pezzuto Group -, Vincenzo Vavalà per Audi e Andrea Calcagni per Volkswagen Italia che hanno ringraziato la famiglia Pezzuto per l’investimento fatto ed i sorprendenti risultati raggiunti finora.

Sabato e domenica gli showrooom Audi e Volkswagen resteranno aperti per consentire ai clienti di conoscere meglio le nuove auto e ammirare le meravigliose auto sportive pluricampionesse.