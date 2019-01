F.Oli.

LECCE – Finisce in Cassazione la richiesta di scarcerazione del 52enne, residente in un comune del basso Salento, in carcere dal 14 dicembre per le ripetute violenze sessuali sulla figlia rimasta incinta di una bambina. Il ricorso è stato depositato dagli avvocati Luigi e Alberto Corvaglia dopo che il Tribunale del Riesame ha depositato le motivazioni con cui ha confermato la custodia cautelare in carcere a carico dell’uomo ravvisando però la prescrizione per l’accusa di maltrattamenti e per i reati sessuali fino al 12 dicembre del 2008.

In ogni caso per il Riesame la gravità del quadro indiziario non è stata assolutamente intaccata. Scrive il giudice estensore Pia Verderosa: “Il passare del tempo non in alcun modo mitigato il carattere prevaricatore e violento dell’indagato il quale non ha maturato alcuna forma di resipiscenza rendendo concreto ed attuale il rischio che possa reiterare le medesime condotte violente”.

“Appare evidente”, sottolinea il giudice, “che l’odierno indagato consideri i membri della sua famiglia come “cose” di sua proprietà di cui può disporre liberamente, motivo per il quale quando viene contraddetto dà libero sfogo alla sua indole violenta”. E proprio per l’indole estremamente violenta dell’indagato i giudici hanno comunque confermato la custodia cautelare in carcere per il 52enne. Sempre il giudice: “La misura meno afflittiva degli arresti domiciliari appare del tutto inidonea a tutelare le indicate esigenze cautelari tenuto conto della pervicacia dimostrata e dell’assoluta assenza di di freni inibitori quando entra in contatto con persone che sono legate a lui da vincoli di sangue”.

Nell’articolato ricorso con cui la difesa ha deciso di chiedere la scarcerazione in Cassazione si evidenzia, a tal proposito, come due nipoti dell’uomo abbiano comunque vissuto in casa dell’indagato per circa un anno. E, in quel periodo, non hanno mai subìto attenzioni particolari da parte dell’indagato. Anzi, come si evince dalle dichiarazioni fornite dagli insegnati i due ragazzi non hanno mai manifestato problemi di sorta ma sarebbero stati curati e seguiti con attenzione.

Nelle dodici pagine del ricorso, poi, in punto di diritto vengono contestate le accuse. In piedi rimangono solo quelle relative all’ultima fascia cronologica che arriva al 2010. Tutti i reati nel periodo in cui la presunta vittima era minorenne sono stati pertanto travolti dalla prescrizione. Per la difesa, però, si devono ritenere ormai defalcati per un difetto di querela anche gli episodi di presunti abusi e violenze avvenuti dopo il compimento della maggiore età della persona offesa. E tale questione sarà affrontata davanti agli ermellini.

L’indagine, coordinata dal pubblico ministero Stefania Mininni, è stata avviata con la denuncia della figlia del presunto orco nel luglio scorso. Dopo anni di silenzi , la ragazza, ora 29enne, ha vinto paura e vergogna raccontando ai carabinieri quanto sarebbe le accaduto tra il 1995 fino al 2010 sin da quando aveva 7 anni. Sono emersi presunti casi di abusi, sevizie, minacce, un primo aborto dopo un rapporto con il padre (quando la ragazza aveva appena 15 anni) fino all’incesto nel 2010.

Nel corso delle indagini, condotte dai carabinieri, la ragazza è stata sentita, alla presenza di una psicologa, per circa 7 ore e le sue dichiarazioni sono state ritenute attendibili. L’inchiesta ha poi fatto i conti con la scienza. Con la prova biologica: il test del dna che ha confermato come la bambina sia effettivamente nata dall’incesto. Ora la ragazza vive in provincia di Brindisi dove lentamente sta ricostruendo la propria vita con al suo fianco da un nuovo compagno.