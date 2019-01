F.Oli.

SANNICOLA (Lecce) – La Procura chiude le indagini sulle presunte molestie sessuali di un collaboratore di una scuola primaria di Sannicola su due giovani allieve di appena dieci anni. Di recente il pubblico ministero Luigi Mastroniani, titolare del fascicolo, ha fatto notificare un avviso all’indagato poco più che 60enne accusato di violenza sessuale aggravata.

L’indagine è stata avviata dopo la denuncia presentata dalla madre di una delle bambine presso la locale caserma dei carabinieri dopo un iniziale periodo di prevedibile sbandamento. Nel tam tam tra genitori sarebbero emerse attenzioni particolari anche su una seconda ragazzina. I casi venuti a galla sono quattro e si sarebbero verificati nella periodo conclusivo dell’anno scolastico 2017-2018. Nel caso di una delle due bambine le attenzioni si sarebbero consumate all’interno della sala mensa e mentre si recava in bagno non appena uscita dalla classe. Anche la seconda ragazzina (oggetto delle attenzioni) sarebbe stata avvicinata e palpeggiata nelle parti intime nei corridoi della scuola in due occasioni con il pretesto di praticare un massaggio.

Il contenuto delle denunce è stato poi confermato dall’ascolto protetto delle due ragazze sentite con l’incidente probatorio a luglio. Le due allieve avrebbero ribadito in circa due ore le accuse alla presenza del gip Michele Toriello, dello stesso pm, di una psicologa nominata dal Tribunale per valutare la capacità a testimoniare e di un secondo consulente (Oronzo Greco) nominato dalla difesa dell’indagato. In quella sede è stata anche ascoltata una terza ragazza compagna di classe che avrebbe assistito ad un episodio, quello della mensa.

L’avviso di chiusa inchiesta non rappresenta un verdetto di colpevolezza anticipato ma un momento necessario per consentire all’indagato di chiedere di essere interrogato o di depositare memorie difensive. Gli avvocati Rocco Vincenti e Lanfranco Leo valuteranno se richiedere riti alternativi.