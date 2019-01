ALESSANO (Lecce) – Dopo avere provocato un tamponamento a catena, è stato sottoposto all’alcol test ed ha fatto registrare un tasso alcolemico di oltre sei volte superiore al limite consentito. E così, per lui, sono scattati la denuncia per guida in stato di ebrezza ed il ritiro della patente.

Il protagonista è un automobilista di Alessano, L.D. le sue iniziali, di 39 anni, deferito in stato di libertà dai carabinieri della stazione del suo paese.

I fatti risalgono al 3 gennaio, quando lungo la statale 275, in località Matine, è andato a sbattere contro l’auto di una donna che, sua volta, è poi finita contro un’altra vettura.

Trasportato alla volta dell’ospedale di Tricase per essere sottoposta tutti gli accertamenti del caso, il trentanovenne -come detto – ha fatto registrare un tasso alcolemico pari a 3,30 grammi per litro.

Pertanto nei suoi confronti sono scattati la denuncia a piede libero ed il ritiro della patente.