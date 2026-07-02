La ricetta del giorno: Tagliatelle alla bolognese

Ingredienti per 4 persone:
300 grammi di tagliatelle fresche all’ uovo
350 gr. di carne macinata
1 carota
1 sedano
1 cipolla
olio extra vergine di oliva q.b.
½ bicchiere di vino bianco
500 ml di passata di pomodoro
parmigiano reggiano q.b.
Sale q.b.
Procedimento
Preparate il soffritto con la cipolla, la costa di sedano, la carota e lasciate sfrigolare in una padella aggiungendo la carne macinata, girate spesso e sfumate con il vino bianco. Aggiungete la passata di pomodoro. Quando il sugo sarà ristretto, fate cuocere le tagliatelle in abbondante acqua salata, impiattate e distribuite il sugo sulle tagliatelle. Condite con abbondante parmigiano reggiano.
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