La ricetta del giorno: Tagliatelle alla bolognese

Ingredienti per 4 persone:

300 grammi di tagliatelle fresche all’ uovo

350 gr. di carne macinata

1 carota

1 sedano

1 cipolla

olio extra vergine di oliva q.b.

½ bicchiere di vino bianco

500 ml di passata di pomodoro

parmigiano reggiano q.b.

Sale q.b.

Procedimento

Preparate il soffritto con la cipolla, la costa di sedano, la carota e lasciate sfrigolare in una padella aggiungendo la carne macinata, girate spesso e sfumate con il vino bianco. Aggiungete la passata di pomodoro. Quando il sugo sarà ristretto, fate cuocere le tagliatelle in abbondante acqua salata, impiattate e distribuite il sugo sulle tagliatelle. Condite con abbondante parmigiano reggiano.