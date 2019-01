MARTANO (Lecce) – Si reca in casa di un conoscente e gli ruba il portafoglio contenente la carta Postepay ed il pin, con cui preleva somme di denaro, ma viene scoperto dai carabinieri e denunciato a piede libero.

Nei guai è pertanto finito un 34enne di Muro Leccese – V.T. le sue iniziali – deferito in stato di libertà dei carabinieri della stazione di Martano con le accuse di furto in abitazione ed utilizzo indebito di carta di credito.

Come accertato dalle indagini dei carabinieri, il giovane aveva rubato il portafogli della vittima in occasione di una visita di cortesia, dopodiché avevo utilizzato la sua Postepay per effettuare prelievi presso l’ufficio postale di Melpignano, per un importo totale di 790 euro.

Ricevuta la denuncia della vittima, che aveva visto sparire dal suo conto i soldi, i militari sono riusciti in breve tempo a rintracciare il ladro, ora finito nei guai.