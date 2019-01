F.Oli.

LECCE – SURBO – Ridotta in Appello da 2 anni e 4 mesi a 1 anno di reclusione la condanna di primo grado inflitta ad A.C., un 76enne di Lecce, accusato di stalking su una donna di 35 anni più giovane di cui l’anziano si era invaghito. Lo sconto di pena è stato disposto dalla Corte presieduta dal giudice Nicola Lariccia nonostante la Procura generale avesse chiesto la conferma della sentenza di primo grado. L’anziano avrebbe molestato la donna (una 40enne di Surbo) nonostante una prima condanna per violazione di domicilio. Ed è da qui che prende avvio la storia.

Nel 2010 A.C. diventa un amico di famiglia. Si invaghisce della donna: bella, simpatica, sposata e con figli. Un ostacolo? Per nulla. L’anziano riesce a duplicare le chiavi d’ingresso dell’abitazione della donna e anche a intrufolarsi all’interno. Sotto un mobile della camera da letto della sua “amata” piazza anche un registratore che viene ritrovato. La donna, insieme al marito, decide di installare l’impianto di videosorveglianza e dalle immagini scopre che l’amico di famiglia spesso si introduceva in casa. Cambiava le pile al registratore per poi scaricare i file. La coppia decide così di tendere una trappola all’uomo inviandogli un messaggio per invitarlo a mare. L’uomo risponde ma prima di spostarsi passa da casa della coppia dove, però, è atteso dai carabinieri di Surbo. A.C. viene così denunciato e condannato ad 1 anno e 6 mesi ma i guai con la giustizia non gli fanno fare un passo indietro.

Anzi. A.C. avrebbe iniziato a seguire ovunque la donna. Al bar, nel supermercato. Persino in Questura dove la persona offesa si reca per denunciarlo. E quando esce dagli uffici di viale Otranto davanti a sè si palesa l’anziano. La donna si sente male, sviene e cade per terra. Tanto che dovrà intervenire il 118 che accerta uno stato d’ansia e sette giorni di prognosi.

La vittima sporge così una seconda denuncia-querela e la polizia organizza la trappola. I poliziotti attendono l’uomo in azione e l’occasione non tarda ad arrivare. A.C. pedina la donna fino al suo ingresso in un supermercato. A.C. viene bloccato e perquisito. In macchina nasconde il kit del perfetto stalker: un binocolo, un coltello con una lama lunga 24 centimetri, foto della signora. L’anziano viene sottoposto al fermo in Questura ma appena 24 ore dopo viene rimesso in liberà dallo stesso pubblico ministero per l’età e le precarie condizioni di salute. E a piede libero ha seguito il processo sia di primo che di secondo grado, difeso dall’avvocato Nicola Cucurachi. La persona offesa, invece, si era costituita parte civile e verrà risarcita in separata sede. In aula era assistita dall’avvocato Mario Ingrosso.