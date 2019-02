È comprovato! Fare attività fisica per molti è un ostacolo da superare, non un piacere da vivere, ma è altrettanto comprovato che se la si condivide è motivante, divertente e soprattutto più efficace. Forse perché tutto ciò che facciamo con passione viene meglio e se la passione la condividiamo con qualcuno, è meglio per tutti e due! Ci si stimola a vicenda, non se ne può più fare a meno, insieme, come attratti da una calamita nel vortice di una vera attrazione fatale.

Ed è l’attrazione fatale con lo Sport che MUV promuove da sempre!

Il motto è ancora una volta #vincilapigrizia e in quest’ottica, da lunedì 25 Febbraio per 4 giorni, parte un’altra originale iniziativa: “DUETTO LIVE”!

Sulla scia della PROMO “DUETTO”(tante soluzioni pensate ad hoc per tutti coloro che vogliono iscriversi o riattivarsi, coinvolgendo una persona amata e approfittando di Febbraio, il mese più romantico), c’è “DUETTO LIVE”: 4 giorni di lezioni speciali, dedicate a chi vuole toccare con mano cosa significhi davvero fare sport in compagnia. Quale compagnia? Quella di chi ci fa stare bene!

Dal 25 al 28 febbraio, si può portare un amico, la moglie o il compagno, un figlio, una mamma o il papà, insomma chiunque voglia provare insieme a noi! Basta scegliere quale lezione provare e registrarsi col proprio ospite non iscritto alla reception, al link https://goo.gl/zoizyL o sul sito www.muvlecce.it

L’offerta è gratuita e valida sia per gli iscritti che i non iscritti!

Info 0832 1816070 – Via Bachelet 23 c/o Centro Polifunzionale SPAZIO