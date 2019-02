“Oggi le Regioni italiane hanno dato l’intesa sul decreto del ministro Centinaio sulla Xylella”. Lo dichiara l’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, a margine della Conferenza Stato Regioni di questo pomeriggio.

“Il testo contiene, oltre a tutta la parte dedicata alle misure fitosanitarie e alle buone pratiche agronomiche per il contenimento della malattia, anche degli spunti per la rinascita del sistema agricolo e agroalimentare delle zone colpite dalla batteriosi. Nei prossimi giorni valuteremo insieme al Ministro l’utilizzo dei 100 milioni di euro che potranno essere utilizzati, da subito, per i reimpianti, le riconversioni e, in generale, a vantaggio sia dei frantoi che dei vivai. Si tratta – conclude di Gioia – di un importante strumento di programmazione e sostegno del comparto agricolo e agroalimentare dei territori vessati dalla fitopatia”.