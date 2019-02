LECCE – Andrea Guido replica a chi minaccia la rottura del centrodestra per colpa delle primarie. Ormai i principali partiti a livello regionale (con esclusione di Forza Italia, travolta dai dissidi interni) ha deciso di coinvolgere l’elettorato e risolvere così l’impasse del centrodestra. La candidatura di Adriana Poli Bortone, infatti, non riscuotendo un consenso unanime, non è riuscita a tirare fuori dal pantano il centrodestra. Dunque, per i sostenitori delle primarie non c’era altra scelta.

“Chi non vuole fare le primarie, sa di non avere consensi e chiaramente intende sottrarsi a sconfitta certa. Per carità, è comprensibile – spiega uno dei tre consiglieri più votati del centrodestra – Quello che non è comprensibile (e intellettualmente onesto) è parlare di ‘primarie falsate’ nell’unica occasione in cui il centrodestra leccese vi ha fatto ricorso.

Nel 2012, infatti, la partecipazione fu enorme (votarono in 17 mila, più dei votanti di Salvemini nel 2017) e rappresentò il miglior carburante per la netta affermazione – già al primo turno con il 64,2% – di Paolo Perrone e della sua coalizione al voto per il Comune.

Chi non ha brillato a quelle primarie, poi fece risultati molto modesti anche alle “secondarie”. Basti pensare alla lista Regione Salento (3,8%).

La critica concettuale alle primarie, una opposizione di principio, sarebbe anche condivisibile, ma quelle frutto di un mero calcolo politico ed elettorale, decisamente non sono accettabili. Anche perché con le battaglie private il centrodestra ha già dimostrato di non poter andare lontano”.