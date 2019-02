“Anche se non ancora confermata in maniera formale, la decisione di sospendere la revoca della scorta al giornalista Sandro Ruotolo è senza ombra di dubbio un’ottima notizia. Un atto di buon senso. Lo Stato non può abbandonare quei cittadini che con il loro lavoro, in questo caso i reportage, dedicano la vita alla ricerca della verità, danno voce a chi non ne ha e apportano un contributo importante nella lotta contro la criminalità. Bene hanno fatto, quindi, le autorità competenti a correre ai ripari e a non privare l’opinione pubblica di una voce importante, autorevole e libera”. Lo dichiara in una nota il Presidente del Gruppo consiliare LeU/I Progressisti in Regione Puglia, Ernesto Abaterusso.