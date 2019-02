CALIMERA (Lecce) – Due anni di reclusione oltre a una multa di 6mila euro. E’ la condanna inflitta a Maurizio Corlianò, 55enne di Calimera, arrestato il 21 novembre con oltre 130 grammi di marijuana nascosti in casa. La sentenza, in abbreviato, è stata emessa dal gup Michele Toriello che ha contestato all’imputato l’aggravante della recidiva reiterata specifica livellando di sei mesi la richiesta di condanna invocata dal pubblico ministero Giovanna Cannarile. Il difensore di Corlianò, il legale Fabio Corvino, aveva chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste. In subordine di riqualificare il reato con il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità.

La perquisizione venne eseguita dai carabinieri del posto. L’ispezione interessò il piano terra di un appartamento di un condominio popolare. Sotto il lavello della cucina in un contenitore per alimenti in plastica i carabinieri trovarono 120 grammi di marijuana e in un cassetto del comodino un altro grammo sempre della stessa sostanza oltre a un bilancino di precisione. Ulteriori 11 grammi sempre di “maria” erano stati nascosti in un armadio della stanza da letto.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Donatina Buffelli, Corlianò venne arrestato e accompagnato in carcere salvo poi ottenere i domiciliari subito dopo l’udienza di convalida.

F.Oli.