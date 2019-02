MONTERONI (Lecce) – Tragico incidente sul lavoro nel centro di Monteroni, dove un uomo è precipitato dall’impalcatura sulla quale stava lavorando, morendo sul posto.

Il dramma si è verificato attorno alle 10.30 in via Trieste, dove l’operaio, Roberto Pulli, 62enne di Arnesano, stava eseguendo alcuni lavori insieme ad altri colleghi.

All’improvviso, per cause in fase di accertamento, forse a causa delle raffiche di vento, sarebbe precipitato nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri della stazione locale nonché gli ispettori dello Spesal, che ora dovranno verificare se fossero rispettate tutte le norme previste in materia di sicurezza sui posti di lavoro.

Purtroppo per lo sfortunato operaio, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: è morto sul colpo.

Maggiori dettagli nelle prossime ore.