LECCE – Domenica 10 febbraio 2019, alle ore 9.30, nella Sala Convegni dell’Hotel President a Lecce, il Lions Clubs Internatiional – Puglia – Distretto 108 AB ha organizzato un incontro dibattito sul tema: “Università e Territorio, dopo più di 60 anni dalla fondazione dell’Università del Salento”. Domenica 10 febbraio 2019.

Presiede: Pasquale Di Ciommo, Governatore Distretto 108 Ab;

Saluti: Antonio Di Stefano, Presidente della Circoscrizione e Pierfranco Tantillo, Presidente del Club Trainer “G. Codacci – Pisanelli”;

Introduce e modera: Wojtek Pankiewicz, Delegato circoscrizionale del Governatore per i rapporti con l’Università del Salento.

Intervento: S.E. Rev.ma Mons. Michele Seccia, Arcivescovo Metropolita di Lecce;

Relazione: Vincenzo Zara, Magnifico Rettore dell’Università del Salento;

Interventi: Maddalena Sergi, Sub Commissaria del Comune di Lecce; Stefano Minerva, Presidente della Provincia di Lecce, Roberto Fatano, Presidente di Laica, Libera Associazione dei Professionisti e degli Imprenditori del Salento;

Seguiranno gli interventi programmati dei presidenti dei Club Partner: Tiziana Marigliano Presidente del Club di Casarano; Fulvio Greco, Presidente del Club Lecce Host; Stefano Durante, Presidente del Club Lecce Sallentum Universitas; Sergio Rizzo, Presidente del Club Lecce Messapia; Nicola Saponaro, Presidente del Club di San Pietro Vernotico; Gianfranco Ruggeri, Presidente del Club Salento Territorio e Ambiente; Loredana Marulli, Presidente del Club Copertino Salento; Franco De Jaco, Presidente del Club Lecce Rudiae.

Seguirà il dibattito.

Il Lions International, sempre attento ai problemi del Territorio e impegnato con spirito di servizio a promuoverne la crescita, ha organizzato, tramite Wojtek Pankiewicz, già presidente del Club “G. Codacci – Pisanelli” e già docente di Diritto Pubblico per più di quarant’anni dell’Università del Salento, Delegato Circoscrizionale del Governatore Pasquale Di Ciommo ai Rapporti con l’Università del Salento questo incontro-dibattito.

“Abbiamo voluto promuovere una riflessione importante – dichiara Pankiewicz a – utile ed opportuna, aperta a tutta la comunità salentina, per verificare a che punto è il matrimonio tra Università e Territorio, tra Università e Città, dopo 60 anni dalla nascita dell’Università. Sarà interessante vedere in che modo in questi decenni l’Università si è posta al servizio della crescita del Territorio, che sbocchi lavorativi hanno trovato i nostri laureati. Se è opportuno battersi per istituire Medicina o altre Facoltà, oppure è meglio potenziare le Facoltà già esistenti.