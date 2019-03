LECCE – La storia è fatta di piccole storie, alcune note, altre meno conosciute. Tutte, comunque, tasselli importanti per la ricostruzione del patrimonio artistico-culturale della nostra terra. Continua il nostro racconto alla scoperta delle meraviglie che rendono unica la città di Lecce.

La prima tappa a Villa Fulgenzio della Monica permette di mettere in luce anche una bellezza sotterranea, probabilmente non visibile agli occhi dei passanti ed non accessibile ai tanti turisti curiosi e amanti dell’arte, ma, non per questo destinata, al ‘buio’ della conoscenza. Il Ninfeo della Villa Di Fulgenzio della Monica è una testimonianza artistica unica e intrigante, legata ad una concezione della classicità tipica del XVI secolo in Terra d’Otranto.

Al Ninfeo si accede dall’attuale ingresso della Biblioteca “Roberto Caracciolo” dei Frati Minori di Lecce. Percorrendo l’intero portico si imbocca un’ampia e spaziosa scala, che lo raccorda col cortile interno del convento dei Frati Minori, che porta all’ingresso del complesso monumentale.

Il Ninfeo, che letteralmente è il luogo o il santuario dedicato alla ninfe, è ubicato a livello sottostradale, scavato quindi nella roccia. Planimetricamente è costituito da un ambiente rettangolare, suddiviso in due zone da un diaframma architettonico e caratterizzato da tre porte uguali che conducono ad una zona oscura contenente una vasca circolare. Le tre porte, secondo le opere allegoriche della fine del Quattrocento, simboleggiano le tre vie che portano alla salvezza.

Infatti, delle due zone in cui è divisa la struttura dello spazio ninfeale, la prima ha le caratteristiche di un vestibolo e di anticamera, la seconda di sancta sanctorum, due tappe quindi di un percorso iniziatico. Proprio per questo motivo, le pareti dello spazio antistante risultano senza ornamento, a simboleggiare che l’uomo, privo di conoscenza, durante l’attesa, riflette su quale via debba percorrere per raggiungere la verità. Occorre scegliere quale porta attraversare per poter accedere al Ninfeo e ottenere la purificazione bevendone l’acqua.

L’interno del Ninfeo è decorato con l’uso di conchiglie di varie dimensioni e di diverse specie, tipiche delle spiagge salentine. Così come precisa Paolo Agostino Vetrugno, la tecnica decorativa con l’uso specifico della conchiglia ha un significato oltre che formale anche simbolico: l’elemento allegorico del mare, presente nella raffigurazione della nascita di Venere, è un richiamo alla fecondità propria dell’acqua.

Sulla parete di fondo, in simmetria con le tre porte, sono presenti tre nicchie alveolari con catino a conchiglia e con in basso un mascherone dalla cui bocca sgorgava l’acqua, che si raccoglieva in apposite vasche andate perdute. Al centro del Ninfeo è posizionata una vasca circolare, la cui estrema povertà ornamentale contrasta con la ricchezza della decorazione dell’ambiente.

Il Ninfeo della Villa della Monica, sulla linea degli altri complessi ninfeali leccesi, “testimonia, oltre al desiderio di ricerca solitaria ed elitaria della verità, anche la condizione di vita economicamente florida della famiglia a cui apparteneva”.

Al momento è difficile risalire all’ideatore e autore del Ninfeo, mentre è più facile definire l’orizzonte culturale al quale l’opera si collega, cioè la corrente artistica ‘classicizzante’. Aggiunge ancora Vetrugno che non è da tralasciare l’interpretazione che il complesso monumentale, oltre che come Domus Nympharum, possa essere inteso come un rifugio, espressione di un rifiuto della civiltà contemporanea, proponendo un ripiegamento intimistico indirizzato alla ricerca della pura bellezza, giacchè il presente appariva incerto e oscuro.

Il sentimento della precarietà della vita, ‘scavato’ nella roccia, testimonia il desiderio d’infinito dell’animo umano, che lo porta alla ricerca della verità nelle buie ‘caverne’, prendendo consapevolezza della propria fragilità. Un sentimento che non ha tempo, né date. Appartiene all’uomo, di ieri e di oggi. E di domani.

Manuela Marzo

Fonte e approfondimenti: VETRUGNO P. A., Il Ninfeo della Villa di Fulgenzio della Monica, in Fulgenzio, un secolo di presenza francescana. Lecce, Edizioni Del Grifo, 2001, pp. 35-45.