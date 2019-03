LECCE – «Se veramente si intende mandare a casa il centrosinistra leccese è indispensabile un momento di riflessione nel centrodestra, subito dopo le primarie, teso a riunificare la nostra parte politica. Sarebbe un atto di saggezza. Questa proposta, avanzata più volte dalla senatrice Adriana Poli Bortone, candidata alla carica di sindaco di Lecce, è l’unica strada che il centrodestra può percorrere per evitare quella frammentazione che tanto gioverebbe alla coalizione avversa. E che le primarie hanno favorito. Siamo infatti contrari alla consultazione elettorale interna, riguardo alla cui efficacia non ci sentiamo di mettere la mano sul fuoco, poiché strumento che coinvolge solo parte dell’elettorato cui si riferisce. Ma ormai tale verifica è prossima». È il suggerimento, questo, che al centrodestra fornisce anche l’onorevole Ugo Lisi. Il quale osserva: «Non resta che auspicare, come ha fatto la senatrice Poli Bortone, che dopo il 17 marzo si svolga un confronto mosso dall’intento di creare un centrodestra diffuso, aperto a ogni componente, unito, tutt’altro che ristretto da steccati, ma, anzi, ben rappresentato dai movimenti civici. Quindi competitivo».

Aggiunge quindi l’onorevole Lisi: «La saggezza politica che intendo auspicare induce a individuare presto quale esponente del centrodestra, se la senatrice Poli Bortone o il vincitore delle primarie, sia maggiormente rappresentativo dei leccesi. Per verificarlo sarebbe risolutivo il verdetto di un prestigioso istituto nazionale di sondaggi: chi verrà indicato come il candidato sindaco più promettente dovrà essere sostenuto da tutti coloro che si riconoscono nello schieramento di centrodestra. Ammesso, ovviamente – conclude l’ex parlamentare leccese -, che la missione della coalizione dei partiti tradizionali sia quella che già perseguono i Movimenti Civici che appoggiano Adriana Poli Bortone: mandare a casa il centrosinistra».