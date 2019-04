LECCE – “Durante la conferenza stampa di presentazione della nostra lista spiegammo che la politica energetica della città doveva cambiare: non è più sopportabile una politica che non si renda conto che è obbligatoria e urgente una inversione di tendenza verso una drastica, se non totale, riduzione di immissione di CO2 nell’atmosfera e di rifiuti di plastica”. Lo dichiara il candidato sindaco M5S, Arturo Baglivo.

“Ieri mattina – prosegue – ho partecipato da semplice spettatore all’incontro promosso dal collegio dei geometri di Lecce, insieme al portavoce regionale Antonio Trevisi e all’onorevole Soave Alemanno su un interessante dibattito dal tema: il reddito energetico. Sono da sempre stato convinto che l’energia solare è l’unica fonte disponibile per tutti: non inquina, è gratis ed è una risorsa spesso sottovalutata a favore dell’utilizzo di fonti fossili, che continuano ad inquinare non solo Lecce e la Puglia, ma tutto il globo. Sono sicuro, perciò, che la proposta di legge sul reddito energetico pugliese sia il grande passo verso questa inversione di tendenza che recherà grandi benefici alla salute dell’ambiente e dei cittadini, nonché ai loro portafogli.

La necessità di invertire la tendenza è uno dei capisaldi del Movimento 5 stelle e nel decreto crescita sono state previste delle misure per promuovere il risparmio energetico e il ricorso alle energie rinnovabili negli edifici pubblici. Anche i comuni potranno investire le risorse per finanziare progetti di mobilità sostenibile e per abbattere le barriere architettoniche, in più, si potranno attuare investimenti per la messa in sicurezza di strade, scuole e del patrimonio pubblico. Ma questo non ci basta. Ci batteremo perché Lecce diventi una città plastic free: dobbiamo smettere di produrre rifiuti, mettere al bando le bottiglie di plastica, le stoviglie, i bicchieri, i piatti di usa e getta.

Soprattutto nelle scuole i ragazzi dovrebbero avere la possibilità di bere l’acqua da fontanelle, e non da bottiglie di pet che impiegheranno anni e anni per degradarsi. Promuoveremo l’uso di acqua potabile comunale attraverso l’installazione di fontane pubbliche eroganti acqua microfiltrata, per evitare inutili sprechi e monitorata periodicamente dall’amministrazione comunale. E appena ci sarà possibile e saranno scadute le eventuali convenzioni, elimineremo anche dagli edifici comunali i distributori automatici che non rispettano le normative contro la plastica. Le politiche per l’ambiente sono un investimento culturale, sociale ed economico, non una perdita economica. Per questo – conclude il candidato sindaco – il nostro intento è quello di creare una città vivibile, cercando di rendere l’ambiente che ci circonda salutare e confortevole, tutelando i pochi spazi di verde pubblico presenti e riducendo l’inquinamento ambientale, ponendo così le basi perché Lecce diventi una vera e propria capitale europea”.