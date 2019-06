GALLIPOLI (Lecce) – Sono 1.220 i dottori commercialisti sul territorio della provincia di Lecce iscritti alla Cassa (pari a circa il 25% del totale della regione Puglia), con un reddito medio pro-capite pari a 28.438 euro e un volume d’affari medio superiore ai 47mila euro, valori inferiori rispettivamente del 10% e 8% rispetto alla media regionale.

Valori che si abbassano notevolmente nel caso delle donne che rappresentano il 30% del totale degli iscritti a livello provinciale e contano su un reddito medio pari a poco più di 18mila euro e un volume d’affari medio che si attesta a poco meno di 27mila euro, valori che rappresentano circa la metà di quelli che registrano i colleghi uomini con un reddito medio di quasi 33mila euro e un volume d’affari di oltre 56 mila euro.

“Il gender gap – spiega Walter Anedda, Presidente della Cassa Dottori Commercialisti – nei livelli retributivi si sta però progressivamente colmando considerato che nel 2018 il volume d’affari delle donne commercialiste su Lecce ha registrato un tasso di crescita del +4%, a fronte di una diminuzione di pari livello (-4%) di quello dei colleghi uomini”.

“Anche le iniziative di welfare che come Cassa portiamo avanti sul territorio – prosegue Anedda – possono avere un impatto in termini di superamento del gender gap, come dimostrano i dati relativi agli interventi a supporto di percorsi di formazione per gli Associati e le loro famiglie che, in Puglia, sono andati nel 60% dei casi a favore delle donne. A questo proposito nell’ultimo biennio la Puglia ha fatto inoltre registrare il valore più alto di borse di studio erogate, pari al 20% del totale investito sul territorio nazionale, per un importo complessivo di 251mila euro nel 2018 (+23% rispetto al 2017)”.

L’impegno della Cassa Dottori Commercialisti per il welfare a favore degli iscritti nella provincia di Lecce sarà al centro dell’incontro “La Cassa incontra gli iscritti. Previdenza e assistenza: situazione attuale e prospettive future” che si terrà il 28 giugno alle 17.00, presso il Castello Angioino di Gallipoli.

All’incontro insieme a Walter Anedda, Presidente Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Dottori Commercialisti (CNPADC) e al vice- Presidente della Cassa, Sandro Villani parteciperanno Stefano Minerva, Sindaco del Comune di Gallipoli, Giuseppe Venneri, vice-Sindaco, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Lecce, il Senatore Rosario Giorgio Costa, vice-Presidente dell’Ordine e Presidente onorario della Fondazione Messapia, Fabio Corvino, Presidente Fondazione Messapia. L’incontro sarà moderato da Pierluigi Tarantino, Consigliere dell’Ordine di Lecce e Delegato CNPADC.

Al convegno che dà diritto a n° 4 crediti formativi , sarà presente il personale della Cassa Dottori Commercialisti con un desk per consulenze di carattere contributivo, previdenziale e assistenziale.

IL PROGRAMMA CONVEGNO

La Cassa incontra gli iscritti. Previdenza e assistenza: situazione attuale e prospettive future

Venerdì 28 giugno, ore 17, Castello Angioino, Gallipoli

Ingresso gratuito

Ore 17: Saluti

Stefano Minerva – Sindaco Comune di Gallipoli

Giuseppe Venneri – Vice Sindaco Comune di Gallipoli, Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lecce, Delegato CNPADC

Rosario Giorgio Costa – Vice Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lecce, Presidente onorario Fondazione Messapia

Fabio Corvino – Presidente Fondazione Messapia

Ore 17.30: Relazioni

Walter Anedda – Presidente CNPADC

Sandro Villani – Vice Presidente CNPADC

Modera Pierluigi Tarantino, Consigliere Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lecce, Delegato CNPADC