LECCE – Giovedì 6 giugno alle ore 20:00 si svolgerà a Lecce presso l’Auditorium del Museo “Sigismondo Castromediano”(ingresso in VialeLo Re), l’ultimo dei sette appuntamenti dell’evento “Musica e Medicina – Spettacolo e Salute – I concerti dell’informazione e della prevenzione”, ideato e organizzato da AGMI – Associazione Giovani Musicisti Italiani, dedicato a “Fibrillazione Atriale e Ictus”.

La rassegna giunge così al termine della sua prima edizione, con il successo di pubblico ottenuto durante tutti gli incontri/concerto che testimonia grande interesse della città per la musica e il suo messaggio positivo e di speranza portato dai raffinati interpreti che hanno animato i concerti, affiancando il dibattito sulle tematiche di carattere medico, affrontate sempre in maniera aperta, chiara e intelligibile con l’intervento di autorevoli relatori e la partecipazione del pubblico.

La serata, ad ingresso libero e organizzata con la partecipazione di AIAC Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione e Associazione Mozart Italia sezione di Lecce, sarà aperta dal concerto del violinista Cristiano ROSSI, affiancato dal Direttore Artistico della rassegna, il pianista Attilio Igino PUGLIELLI.

Cristiano Rossi, considerato tra i maggiori violinisti italiani, ha incantato con il suo violino i più grandi teatri del mondo ed è autentico erede della tradizione che ha visto nascere e fiorire in Italia le prime grandi scuole violinistiche. Attilio Igino Puglielli, già protagonista con un recital solistico in apertura della rassegna, torna nuovamente a Lecce dopo essere stato impegnato in una lunga serie di concerti in tutta Italia.

A seguire, l’incontro sui temi della fibrillazione atriale, la forma più frequente di aritmia cardiaca, e l’ictus, malattia neurologica fra le più diffuse, con gli interventi del dott. Ennio Carmine PISANÒ, Direttore F.F. reparto di Cardiologia e UTIC dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, Presidente regionale AIAC Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione e del dott. Antonio MONTINARO, già Direttore reparto Neurochirurgia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, Presidente Associazione Mozart Italia Sezione di Lecce. I relatori dialogheranno con il pubblico su queste patologie: è infatti possibile non solo fare una corretta prevenzione cambiando lo stile di vita, ma anche imparare a riconoscerne i sintomi in maniera tempestiva per avviare un adeguato percorso di cura. Moderatrice dell’incontro sarà la dottoressa Antonella VASQUEZ, Responsabile Sanitario di Neurologia Ambulatorio dedicato alla Diagnosi e Cura delle Demenze di Casarano e Maglie (LE).

A conclusione della serata e dell’intera manifestazione l’AGMI, ente organizzatore, saluterà i suoi ospiti e il pubblico nel cortile del Museo con un delizioso momento conviviale a cura della pasticceria Gianpaolo.

L’evento si è svolto sotto l’alto patronato del Ministero della Salute, d’intesa con la Prefettura di Lecce, in collaborazione con la Questura di Lecce, Regione Puglia – Polo Biblio Museale Castromediano Lecce, ASL Lecce.

Ulteriori notizie e foto degli artisti sono disponibili sulla pagina Facebook “I concerti dell’informazione e della prevenzione” al link www.facebook.com/ConcertiInformazionePrevenzione