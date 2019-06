“Le immagini che arrivano dal Salento ci portano in un inverno che sembra non voler finire mai. Le piogge e le grandinate delle ultime ore a Monteroni, Galatina, Poggiardo, Ruffano, Sternatia, Surano, Matino e Parabita, ma anche in alcune zone del Tarantino hanno dato il colpo di grazia a un’agricoltura in affanno e in crisi nera. Compromesso il raccolto delle ciliegie e delle coltivazioni di pieno campo come le angurie, mentre le albicocche e gli agrumi sono in un mare di fango.”Dichiara l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-Direzione Italia, on. Raffaele Fitto

“Non si perda tempo la Regione attivi subito le procedure per la richiesta dello stato di calamità. Gli agricoltori non vanno lasciati soli, questa Regione lo ha fatto per molto tempo e il settore fiore all’occhiello della nostra economia è seriamente compromesso. Non aggiungiamo ulteriori danni a quelli già irreparabili provocati dalla xylella”.