GALLIPOLI (Lecce) – Miss Mondo Italia continua senza soste, ed emette i suoi nuovi verdetti. Scelte nel week end Miss Model e Miss Beach. Ad aggiudicarsi I’ambita Miss Mondo Model – si legge nel comunicato – è stata la numero 35 Katia Riparelli (Veneto), 24 anni, nata a Bologna, ma residente a Vigono sulla riviera del Brenta, in provincia di Venezia. “Studio statistica aziendale all’Università di Padova. Scrivo racconti e curo un blog dove parlo di saggistica ed arte -racconta la Riparelli-. Dal carattere grintoso, non ho paura ad espormi in prima linea nel dibattito di tematiche attuali. Miss Mondo è una chance per amplificare nuove idee e apportare un punto di vista inatteso, non solo a livello nazionale, quanto su un piano internazionale. I problemi del Belpaese non si limitano soltanto alla nostra realtà, ma sono connessi anche a fenomeni esterni.”

La fascia di Miss Mondo Beach assegnata domenica pomeriggio nel noto lido “Zen” di Gallipoli, è andata invece al numero 16 Stefania Senatore (Piemonte) precisamente di Collegno (To) 24 anni a settembre studentessa universitaria e naturalmente fisico mozzafiato. Già assegnate invece nei giorni scorsi invece le fasce Miss Talent andata alla Miss numero 25 Sarah Pessot ginnasta 17enne del Friuli e la fascia “Miss del web by Agricola – birra chiara artigianale e popolare” alla Miss campana numero 45 Adele Sammartinodi Pompei, studentessa universitaria presso Facoltà di Psicologia – Suororsola Benincasa, scelta direttamente dal popolo della rete, che ha partecipato ad un contest che ha registrato la partecipazione di decine di migliaia di utenti.

Resta da assegnare la fascia Miss Mondo Sport. Da evidenziare infine che nello show di finale di sabato 15 giugno al Teatro Italia di Gallipoli, le quattro vincitrici delle fasce speciali abbinate al format internazionale di Miss World e cioè Sport, Beach, Talent e Model accederanno di diritto tra le to 20 finaliste della kermesse.