LECCE – Giò Di Tonno è il protagonista del secondo titolo in cartellone della rassegna “Al chiaro di luna” di OLES, in programma lunedì 29 luglio al Chiostro dei Teatini di Lecce (ore 21.30). In scena lo spettacolo “Raccontar canzoni”, talk musicale di e con Giò Di Tonno, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica OLES, con gli arrangiamenti e la direzione del maestro Valter Sivilotti. La regia è affidata a Marco Caronna, musicista, attore e regista teatrale, che sarà anche presentatore e speaker della serata, creando simpatici separietti con alcuni ospiti, tra i quali Nabil Bey dei Radiodervish. Parole e musica si alterneranno in un nuovo modo di far concerto.

Giò di Tonno ha iniziato da giovanissimo a Sanremo, apparendo in vari programmi (Domenica in, Maurizio Costanzo Show, In famiglia e Tappeto volante). La notorietà arriva tra il 2002 e il 2004 grazie all’interpretazione di Quasimodo nella versione italiana del musical di Riccardo Cocciante “Notre Dame de Paris”. Nel 2008 ritorna a Sanremo in coppia con Lola Ponce con il brano vincitore “Colpo di fulmine”, scritto da Gianna Nannini. Di Tonno è un talento poliedrico, come ha dimostrato vincendo l’edizione 2012 della trasmissione “Tale e Quale Show” di Rai Uno condotta da Carlo Conti.

In “Raccontar canzoni”, Giò Di Tonno porta in scena i brani “Le campane”, “Il tempo delle cattedrali”, “Bella” (tratti dal musical “Notre Dame de Paris”), un medley dei successi di Lucio Dalla e alcuni classici della storia della canzone d’autore, fra i quali “Insieme a te non ci sto più” (di Paolo Conte), “A che sarà” (C. Buarque De Hollanda, I. Fossati), “La voce degli ubriachi” (G. Di Tonno), “Roxane” (Sting), “Anche per te” (Mogol, L. Battisti), “Creuza de ma” (F. De Andrè) e altri ancora.

La rassegna, sotto la direzione artistica di Giandomenico Vaccari e il coordinamento di Maurilio Manca, è finanziata dalla Regione Puglia, con la collaborazione del Comune di Lecce e il TPP. Il prossimo appuntamento è domenica 18 agosto con “Luna d’estate”, concerto dedicato ai grandi classici della canzone leggera, protagonisti Beppe Delre e Serena Brancale.

Biglietti (da 5 a 10 euro) disponibili in prevendita presso il Castello Carlo V o all’ingresso dei singoli concerti.