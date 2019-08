LECCE – “È un disertore chi vuole andare alle urne subito, perché le istituzioni sono a rischio” – spiega Renzi su Repubblica. Una frase che Teresa Bellanova rilancia: “Matteo Renzi oggi fa un’analisi lucida del momento e dell’assunzione necessaria della responsabilità verso il Paese”. I renziani vogliono prendersi la scena con un accordo con M5S, che porti a riforme popolari: un governo del genere avrebbe tra i protagonisti proprio la senatrice salentina, già viceministra. “Con il voto subito Salvini si elegge un presidente della Repubblica con le sue idee ed è finita”. I renziani, ormai sconfitti anche nel congresso Pd, potrebbero risorgere dando scacco a Salvini.

Ecco perché ora il “capitano” della Lega vira verso una nuova ipotesi: maxirimpasto nel governo e niente sfiducia a Conte. Essere ridotto all’opposizione per un tempo indefinito potrebbe far calare il consenso dei leghisti. Per non restare alle corde Salvini ci potrebbe ripensare: ecco perché rivolge frasi amichevoli a Di Maio.

Intanto, il senatore Roberto Marti posta il “Lega-pensiero” anche a Ferragosto: “Il lavoro della Lega e di Matteo Salvini in questo breve periodo di governo è sintetizzabile nei numeri concreti, che superano tutte le chiacchiere. Calo dei delitti del 12% in questo 2019, fortissimo calo di omicidi (-18%), furti

(-17%), rapine in casa o in strada (-21%) e violenze sessuali (-24%).

La politica di fermezza nella difesa dei confini italiani ha prodotto un numero di sbarchi inferiore dell’80% rispetto all’anno scorso (da 20.000 a 4.000) e del 90% in meno rispetto all’anno prima, con molti morti in meno e un risparmio per gli Italiani di miliardi di euro. Puntiamo all’Italia dei sì, quelli che servono ad avere un Paese moderno e in grado di crescere”. Ma sul “voto subito” la Lega ha incassato un altro pesante “no” del Movimento 5 Stelle, che rischia di diventare un cul de sac.

Gaetano Gorgoni