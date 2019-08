LECCE – Cloro in eccesso e scatta il sequestro della piscina dell’Hotel Tiziano. Il personale della Polizia Municipale ha raggiunto la struttura ricettiva per verificare l’ottemperanza di un provvedimento di chiusura disposto da un’ordinanza sindacale dopo un controllo effettuato dalla Asl. Nei giorni scorsi il personale della Asl si era recato nell’Hotel effettuando un prelievo dell’acqua poi inviato al Dipartimento di Lecce di Arpa Puglia. Gli esiti delle analisi hanno evidenziato lo sforamento di due sostanze: il cloro attivo libero e il cloro combinato.

Il sindaco ha così emesso un’ordinanza con cui il sindaco aveva disposto la “chiusura immediata della vasca interessata fino all’avvenuta normalizzazione dell’inconveniente che ha causato il superamento dei parametri chimici risultati difformi, la quale dovrà essere dimostrata attraverso una comunicazione al sindaco ed una formale richiesta alla Asl che verificherà le condizioni di idoneità”.

La direzione della struttura ha fatto immediatamente sapere che il superamento dei livelli è avvenuto in un periodo di tempo estremamente circoscritto alla luce del costante monitoraggio a tutela della salute dei cittadini. Il quantitativo di cloro leggermente superiore non si può ritenere, in alcun modo, nocivo per la salute.

È stato già comunicato il rientro del tassi di cloro e a breve si auspica che il provvedimento di sequestro venga revocato.