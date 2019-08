LECCE – Si è conclusa con successo la terza edizione della Mototarantolata Salentina 2019, un tour motociclistico itinerante che dal 21 al 26 agosto ha fatto tappa nel Salento ed ha avuto come protagonisti motociclisti che venivano da tutte le parti d’ Italia (Puglia, Emilia Romagna, Piemonte, Trentino, Marche, Toscana, Lazio Sicilia ecc…). Ha toccato i posti più suggestivi del nostro Salento tra i quali Lecce in Primis che li ha ospitati presso il Villaggio Racar della Marina di Frigole, Porto Cesareo, Castro, Acaia e si è conclusa a Melpignano a ritmo di pizzica con la partecipazione alla Notte della Taranta.

“Un successone – dichiarano i due organizzatori Leccesi Nico Fanelli e Marco Mazzo che da anni si prodigano per far apprezzare il Salento in tour sopra le due ruote – Cogliamo l’occasione per ringraziare il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, il Vicesindaco Alessandro Delli Noci e il Consigliere Marco Nuzzaci per l’impegno il supporto e la sensibilità che hanno dimostrato alla nostra iniziativa e un grazie anche al Dirigente del Settore Mobilità Architetto Fernando Bonocuore e al Comandante della Polizia Locale Colonnello Donato Zacheo per il supporto logistico che ci hanno fornito. Continueremo per quanto ci riguarda a promuovere Lecce e il Salento nel mondo e un arrivederci alla Mototarantolata del 2020”.