LECCE – Domenica 10 novembre ha inizio la nuova stagione dei Concerti con Aperitivo, organizzati dalla Camerata Musicale Salentina nell’ambito della 50^ Stagione Concertistica.

Nella sala conferenze del Teatro Apollo di Lecce, con inizio alle ore 11, la violinista Cristina Ciura e la pianista Viviana Lasaracina eseguiranno musiche di straordinari compositori come Rota, Martucci e Respighi.

Al termine dello spettacolo, come sempre, un gustoso aperitivo, buona occasione per un commento a caldo della performance musicale in compagnia degli artisti.

Cristina Ciura, giovane talento tarantino, inizia gli studi musicali a dieci anni sotto la guida del padre, il M° Angelo Ciura, ponendosi subito all’attenzione per la facilità con cui affrontava e risolveva brani di notevole difficoltà tecniche. A 18 anni, si laurea in Violino col massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Vincitrice di svariati concorsi nazionali ed internazionali, ha partecipato e partecipa a stagioni concertistiche promosse ed organizzate da enti ed associazioni di alto livello artistico come l’Accademia dell’Orchestra Mozart di Bologna; l’Orchestra ICO della Magna Grecia, di Taranto, dove è stata più volte solista e camerista; I Solisti Aquilani; la Fondazione Paolo Grassi, di Martina Franca; Il Parnaso delle Muse, di Martina Franca; il Festival della Valle d’Itria, di Martina Franca.

Viviana Lasaracina si è diplomata in pianoforte a diciotto anni sotto la guida del M° Benedetto Lupo, e nel 2015 si è laureata in” Pianoforte a Indirizzo Concertistico”, in entrambe le occasioni presso il Conservatorio “N. Rota” di Monopoli (BA) e con il massimo dei voti , la lode e la menzione speciale. Nel 2013 ha conseguito il “Master of Art” presso la Royal Academy of Music di Londra con “Distinction”, sotto la guida del Professor Christopher Elton; nel giugno 2016 ha concluso con il massimo dei voti e la lode il corso triennale di alto perfezionamento con il Maestro Benedetto Lupo presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.

Si e’ aggiudicata il primo premio assoluto in numerosi concorsi pianistici nazionali. Intensa l’attività concertistica, solistica e in formazione da camera e con orchestra: dopo il debutto in Sala Verdi a Milano per la “Società dei Concerti” nel 2006, Viviana si è esibita in importanti sale e Festival in Italia e all’Estero.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, il Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

N. Rota: Sonata in sol maggiore per violino e pianoforte

Allegretto cantabile con moto

Largo sostenuto

Allegro assai moderato – tempo vivace

G. Martucci: Sonata in sol minore per violino e pianoforte op. 22

Allegro appassionato

Andante con moto

Allegro molto

O. Respighi: Sonata in si minore per violino e pianoforte P110

Moderato

Andante espressivo

Allegro moderato ma energico (Passacaglia)

PREZZI dei BIGLIETTI

Posto Unico (senza assegnazione di posto): Intero € 15, Ridotto* € 12

ABBONAMENTO A *7 SPETTACOLI*

Intero € 70, Ridotto* € 60

ABBONATI! CONVIENE!

* La riduzione è valida per: over 65, under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Disabili e Accompagnatori

La riduzione verrà applicata SOLTANTO dietro presentazione del relativo documento che la consente.

E’ previsto 1 biglietto omaggio ogni 10 paganti il biglietto a tariffa intera.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

Per l’acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di 2 €.

PREZZI SPECIALI UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI

E’ disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole, disabili e accompagnatori e soci “Salento Swing People”.

Posto Unico (senza assegnazione di posto): 10 €

Info per accedere alla promozione: 0832 309901 – 348 0072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.

CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi da quest’anno è possibile! L’Associazione organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 10 € a bambino, con possibilità per i bambini di assistere allo spettacolo.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.