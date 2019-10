ROMA – Nel 2015 i rappresentanti della cantina Conti Zecca erano stati invitati all’hotel Rome Cavalieri di Roma dalla Fondazione Italiana Sommelier per una verticale di ben 10 annate di Nero, punta di diamante dell’azienda e orgoglio della Puglia del vino al di fuori dei confini regionali e nazionali. Dopo qualche anno, la cantina di Leverano è tornata nella prestigiosa location per continuare a raccontare del suo territorio tanto amato, anche questa volta in collaborazione con Fondazione Sommelier. Due sessioni, entrambe sold out, in cui sono stati presentati in degustazione 4 tra i prodotti più rappresentativi: Luna annate 2016, 2017, 2018 – definito dal critico americano James Suckling il ‘miglior vino bianco pugliese mai assaggiato’, è il vino bianco barricato che converte i più strenui ‘rossisti’ e che ha conquistato il Giappone, tanto da meritarsi un’apparizione su uno dei manga più popolari nel Paese; Rifugio annate 2016, 2017 – dimostrazione che anche nel Salento il Primitivo può trovare una sua identità ben definita; Liranu annate 2015, 2016 – espressione in purezza del vitigno principe del Salento: il Negroamaro; l’immancabile Nero annate 2003, 2007, 2016 – vino figlio della scelta innovativa e filo-internazionale operata dall’azienda, che volle creare negli anni ‘90 il primo blend di Negroamaro e Cabernet Sauvignon.

A condurre la degustazione la docente FIS Mariaclara Menenti, che conosce bene il panorama vitivinicolo salentino, coadiuvata nel racconto dei vini dal titolare della cantina (e giovane rappresentante dell’ultima generazione della famiglia) Clemente Zecca, dagli enologi Antonio Romano e Giorgio Marone e dal direttore commerciale Valentino Caputo. La storia della cantina Conti Zecca si intreccia con quella più ampia e complessa dell’intero territorio salentino che, considerato per decenni il ‘serbatoio’ del Nord Italia, ha preso finalmente coscienza delle proprie potenzialità e possibilità di sviluppo, e non solo in campo enoico.

A fine novembre i rappresentanti aziendali saranno nuovamente al Rome Cavalieri per la premiazione delle cantine che hanno ricevuto i 5 Grappoli, massimo riconoscimento della guida Bibenda edita dalla Fondazione Italiana Sommelier. Conti Zecca figura tra i premiati: per la 12^ volta gli ambiti grappoli sono stato assegnati a Nero.