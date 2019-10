LECCE – Continua la polemica tra leghisti e chi vede l’adesione alla Lega come un tradimento del sud. Il portavoce Massimo Martella, nei giorni scorsi, ha risposto duramente la proprietaria delle “Stanzie”. Oggi interviene il segretario cittadino della Lega, Riccardo Rodelli per bacchettare l’imprenditore Donato Fersino che su Facebook stigmatizzava le adesioni al partito di Salvini del sindaco e del vicesindaco di Supersano: “Chi ci chiama traditori dov’era quando in questi anni di governo la xylella ha devastato i nostri raccolti e impoverito centinai di agricoltori? Chi ci chiama traditori dov’era quando le politiche regionali della sinistra hanno ridotto il numero di ospedali e dei posti letto? Chi ci chiama traditori dov’era quando la regione ha sottoscritto contratti per lo smaltimento dei rifiuti eccessivamente elevati e che sono ricaduti nelle tasche dei cittadini pugliesi?Chi ci chiama traditori dov’era quando i precedenti governanti nulla hanno fatto per potenziare i voli aerei da Brindisi verso il resto dell’Italia, consegnando il Salento ad un sempre maggiore isolamento.Chi ci chiama traditori dov’era quando i precedenti governi nulla hanno fatto per permettere all’alta velocità di arrivare nel mezzogiorno?

Chi ci chiama traditori dov’era quando i precedenti governi hanno confinato su Brindisi e Taranto le centrali a carbone con peggior impatto ambientale d’Italia? Chi ci chiama traditori dov’era quando dal 2008 si è registrato sino ad oggi l’ abbandono della Puglia da parte di 20 mila giovani under 30? Chi ci chiama traditori dov’era quando il ministro dell’Agricoltura Bellanova ha aperto agli ogm e al ceta ben sapendo che ciò comporterà l’ immissione nelle case italiane del grano trattato con il glifosato? Chi ci chiama traditori dov’era quando occorreva tutelare le ricchezze alimentari della nostra terra che al contario sono state svendute per tutelare gli interessi di stati esteri? Chi ci chiama traditori dov’era quando i precedenti governi autorizzavano, in nome di un liberismo economico sfrenato, l’importazione di olio tunisino, tanto che la coldiretti denunciava il crollo del 38% della produzione di olio italiano ed il boom di importazione dalla Tunisia: +199%?

Chi ci chiama traditori dov’era quando i governi precedenti permettevano il traffico di immigrati che altro non faceva che creare manodopera a basso costo, privando di tutela i lavoratori italiani e stranieri?

Essere traditori del proprio paese, dunque, passa da fatti concreti, da azioni di governo che hanno direttamente e/o indirettamente impoverito il nostro paese.

Del resto se esiste una questione meridionale, questa non è stata creata da Matteo Salvini, ma è stata permessa anche da chi oggi usa il meridionalismo in chiave unicamente antileghista, dimostrando di non comprendere che in trent’anni sono cambiati molti scenari e che il nemico oggi è il mondialismo che mette in reale discussione la sovranità di uno stato, oltre al futuro e alla libertà di un popolo di autodeterminarsi”.