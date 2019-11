LECCE – Il gip presso il Tribunale di Roma, Fabio Mostarda, ha disposto l’archiviazione di un procedimento per calunnia pendente contro Giuseppe Taccarelli, Monica Bettassa, Manfredi De Pascalis e Tiziano Margiotta. L’indagine prese luogo da una denuncia a suo tempo presentata dall’allora Rettore di Unisalento, l’ingegnere Domenico Laforgia, contro gli indagati – sindacalisti e componenti del Senato accademico – lamentando tra le altre una sorta di accanimento personale, un conflitto tra le parti, sfociato in una serie di esposti depositati nei suyoi confronti presso la Procura di Lecce (all’esito dei successivi processi il Laforgia fu mandato assolto), nonché presso l’Anac, organismo autonomo anticorruzione.

In particolare la vicenda riguardava presunti favoritismi relativi all’autorizzazione al deposito di due brevetti concessa dall’Università del Salento nei confronti della “Laforgia, Bruni & partners srl”, di cui era azionista il figlio del Rettore. Fu proprio la comunicazione all’ente anti corruzione, con sede in Roma, a determinare lo svolgimento delle indagini nella Capitale per ragioni di competenza territoriale.

Oggi a distanza di ben quattro anni, la vicenda può dirsi conclusa con buona pace degli indagati, il cui comportamento, nelle rispettive qualità, è stato ritenuto corretto. De Pascalis, Bettassa e Taccarelli erano difesi dall’avvocato Marcello Petrelli; Margiotta dall’avvocato Benedetto Scippa. Per la cronaca, De Pascalis e Margiotta sono le parti offese nel processo contro Emilio Miccolis condannato in primo grado. Il processo d’appello è fissato per novembre prossimo.