LECCE – Il 21 novembre scorso il Corso di Laurea Magistrale, Geopolitica e Relazioni Internazionali, ha organizzato , su spinta propulsiva del Professore Russo (docente di Organizzazione Politica europea) il seminario “Le sfide dell’Unione Europea” con ospite l’europarlamentare leghista Andrea Caroppo. Ma la Link non ha digerito l’iniziativa: “Da una delle voci antieuropeiste (ben note sono le posizioni del Carroccio sull’Europa) dell’Europarlamento gli studenti avranno certamente tratto grossi benefici formativi nel loro percorso di studio delle tematiche politiche europee. Eppure riteniamo questa una scelta totalmente infelice: ammesso che effettivamente Caroppo fosse l’unico soggetto disposto a svolgere una relazione, non possiamo che desumere che il nostro Ateneo ignora come la politica penetri nella conoscenza e il suo potenziale di contaminazione del sapere, considerando quest’ultimo come neutro e ogni informazione e fonte tranquillamente intercambiabili” – si legge in un post su Facebook del Coordinamento Studentesco Link.

“La scelta di invitare un esponente leghista per un seminario ci è sembrata eufemisticamente indelicata in un contesto di guerra politica, mediatica ed etica che vede coinvolto il partito di Caroppo – continuano i responsabili Link – Un partito imputato di minare alcuni fondamentali valori costituzionali, di diffondere una retorica di odio che ha già causato vari danni sociali, di essere promotore di leggi che minacciano la sicurezza individuale di alcune categorie, di ridicolizzare la figura degli intellettuali e di sminuire la portata istituzionale dei luoghi in cui operano con linguaggio e azioni indegni dello spessore del loro ruolo”.

La replica di chi ha seguito l’incontro è molto diplomatica: “La necessità di un seminario che avesse come ospiti attori direttamente coinvolti nel funzionamento delle istituzioni europee nasce da un bisogno che più volte – noi studenti del CdlM Geopolitica e Relazioni Internazionali – abbiamo manifestato ai docenti – spiegano in un comunicato gli studenti del CdLM Geopolitica e Relazioni Internazionali –

Il 24 novembre il sindacato studentesco LINK Lecce – Coordinamento Universitario lanciava sui social un comunicato annunciando la sua disapprovazione verso il seminario sostenendo che il nostro ateneo avesse assunto una posizione “indelicata” e di scarsa qualità politica, etichettandolo inoltre come incapace di distinguere posizioni politiche e “fonti di sapere” invitando l’ateneo – e il nostro corso di laurea – ad un “salto di qualità politico (ma chiaramente apartitico)”.



In qualità di studenti del corso di laurea di Scienze Politiche ci dissociamo totalmente dal comunicato lanciato da Link Lecce perché quanto scritto, oltre a non corrispondere al vero, non tiene conto delle richieste di noi studenti.

Il seminario è figlio di una vera e propria collaborazione Docente – Alunni che ha visto il Professore Russo coinvolgerci in ogni passo utile alla sua riuscita.

L’incontro in questione infatti oltre ad avere riscosso un gran successo ha permesso a tutti noi di esprimere perplessità e contestazioni a cui si sono aggiunte svariate precisazioni dei nostri Professori in merito ad alcune risposte date dall’On. Caroppo in merito alle nostre domande.

Il partito dell’On.Caroppo è oggettivamente una forza politica divisiva e dalle posizioni particolarmente dure ma, in quanto laureati in Sociologia e Scienza Politica, e futuri analisti della scienza politica non possiamo non considerare l’ipotesi di un confronto con uno dei partiti più in auge oggi all’interno del nostro Paese, per tale motivo riteniamo inopportuno quanto riportato nel comunicato stampa.



Riscontriamo difficoltà nel stare appresso al comunicato quando si comunica l’indelicatezza dell’incontro dato che il fenomeno che oggi rappresenta ( o porta in grembo ) il partito di Matteo Salvini è un fenomeno che solo un approccio scientifico può analizzare in maniera oggettiva .

Inoltre crediamo che impedirne a priori l’accesso in università sarebbe stato lesivo di principi quali la libertà di informazione e pensiero, entrambi sanciti dalla nostra costituzione che però non spetta a noi scomodare.

Ci duole sottolineare un preciso periodo del comunicato dove il coordinamento specifica che “l’Ateneo ignora come la politica penetri nella conoscenza e il suo potenziale di contaminazione del sapere, considerando quest’ultimo come neutro e ogni informazione o fonte tranquillamente intercambiabili” dando – certamente involontariamente – per assodato che gli studenti siano sprovvisti di anticorpi culturali sufficienti da contrastare false informazioni.

Siamo studenti pensanti e, per la maggior parte, politicamente formati e consapevoli, non riteniamo costruttivo dire ‘no’ a priori, ma metterci in gioco ed esporre apertamente i nostri punti di vista e consci del fatto che il dissenso possa essere posto nelle piazze come nelle aule di una splendida università quale l’Università del Salento.



Nonostante questa disapprovazione ringraziamo Link Lecce per l’operato che da anni svolge e per la vigila attenzione posta sul diritto allo studio ma un comunicato scritto in assenza di un rappresentante lo riteniamo pretestuoso e ingiusto nei confronti degli studenti che il sindacato si prefigge di tutelare.

Condanniamo qualsiasi censura e ringraziamo i nostri docenti che si sono spesi per darci questa possibilità”.