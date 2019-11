LECCE – Gli studenti oggi sono tornati nelle piazze a manifestare per 4° Sciopero Globale a Difesa del Clima. Dall’Australia agli USA fino all’Europa i giovani si mobilitano sulla scia della lotta di Greta. I ragazzi dicono no al consumismo insostenibile e all’eccessivo sfruttamento delle risorse: è il friday for future, proprio nel giorno del black friday, che ha congestionato il centro di Lecce. Insomma, due manifestazioni in contrasto: una per far consumare, l’altra per sensibilizzare a limitare i consumi.

«Come Link Lecce – dichiara Asia de Vito, membro dell’esecutivo di LINK Lecce – Coordinamento Universitario – siamo riusciti a stimolare la focalizzazione sulla questione ambientale attraverso il lavoro di richieste all’interno degli organi centrali e un percorso di sensibilizzazione tra gli studenti. Abbiamo richiesto e ottenuto per tutti gli studenti e le studentesse dell’UniSalento delle borracce gratuite, realizzate con i fondi centralizzati, alla cui richiesta seguirà a breve l’impianto di dispenser di acqua potabile nei luoghi più frequentati dell’Università».

«Il nostro territorio è in stato di devastazione a causa della presenza di grandi opere inutili e dannose – dichiara Alice Carlucci, coordinatrice di LINK Lecce – Non possiamo non citare il caso ILVA, che per cui l’economia e gli abitanti di Taranto sono messi sotto ricatto. Per questo abbiamo scelto di essere presenti a entrambe le manifestazioni, sia quella Leccese di Fridays for future, sia quella a Taranto per la dignità e la salute dei cittadini e lavoratori tarantini e pugliesi»

«A livello cittadino – dichiara Alessandra Roselli, referente di Fridays for Future Lecce e militante di LINK Lecce delegata all’Ecologia – Coordinamento Universitario – chiediamo un impegno sostanziale da parte del Comune: abbiamo protocollato in occasione dell’ultimo sciopero globale la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza climatica. La Regione ha già effettuato questo atto. Abbiamo inoltre richiesto particolare che dichiari lo stato di emergenza climatica, che attui il piano di mobilità sostenibile approvato dall’Università, che si impegni all’installazione di dispenser di acqua potabile in città, alla riabilitazione di edifici dismessi, al miglioramento della raccolta differenziata, all’implementazione delle piste ciclabili e molto altro. Abbiamo lavorato negli scorsi anni per effettuare una convenzione con SGM per gli universitari e stimolare all’utilizzo del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile, e anche per questo abbiamo richiesto un tavolo tecnico con STP per rendere anche il trasporto provinciale più accessibile, sostenibile e di qualità.

Ma anche questo non basta: bisogna invertire la rotta e adottare nuovi modelli di sviluppo. Continueremo a scendere in piazza e a mobilitarci per costruire il nostro futuro»