SANNICOLA – Domani, 30 novembre 2019, in via Sorgente 79, nella sede del nuovo polo universitario di Chiesanuova, si parlerà di fake news e responsabilità dei giornalisti: un seminario gratuito (accreditato dall’Ordine dei Giornalisti) valevole 4 punti per la formazione obbligatoria. L’incontro è aperto a tutti e affronta con esperti del settore e giornalisti di lungo corso la problematica della verifica delle notizie e della mediazione professionale giornalistica. L’incontro si intitola “La responsabilità del giornalista di fronte alle fake news”. Nonostante le iscrizioni in piattaforma siano già chiuse, sarà possibile accettare nuovi partecipanti.

“Quello della disintermediazione è un fenomeno che non riguarda solo il giornalismo politico: quel processo tramite il quale vengono eliminati i filtri (corpi intermedi) tra due utenti che comunicano si sta affermando in tutti i campi. Succede anche per quanto riguarda la cronaca nera: le immagini di un incendio e il racconto di quello che accade fatto da semplici cittadini attraverso i social ha dato l’idea che questa rivoluzione di linguaggio, il ‘giornalismo collaborativo’ fatto dal basso e con la gente comune, potesse rendere superfluo il giornalismo vecchio stampo.

Invece è proprio l’affermarsi della disintermediazione che rende necessario il rafforzamento del giornalismo autorevole, fatto di firme in cui i cittadini hanno fiducia e capace di disinnescare le bufale producendo un’informazione sana è capace di nutrire la capacità critica dell’opinione pubblica.

La verifica della notizia prima del lancio e la puntualizzazione successiva sul web diventa la garanzia per ogni lettore”.

Domani sarà dedicata grande attenzione al giornalismo online, con gli interventi del direttore del Corrieresalentino, Dr. Gaetano Gorgoni (Manipolazione dell’opinione pubblica e fake news l’illusione della disintermediazione), del

Dr. Flavio De Marco (fake news ricadute psicologiche sociologiche sul singolo e sulla massa), Dr. Ferdinando D’Aprile – i nuovi organi di controllo per il contrasto delle fake news e del Dr. Espedito Pistone (La responsabilità del giornalista di fronte alle fake news).

La chiusura dei lavori sarà affidata alla

Presidente Annunziata Onesti.