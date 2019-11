GALATINA – Il consigliere della Regione Puglia, Aldo Aloisi, torna sui temi della sanità regionale con una buona notizia riguardo l’ospedale Santa Caterina Novella di Galatina:

“In piena estate, dopo una visita all’interno di un programma di ascolto e raccolta di informazioni dal territorio, avevamo assunto un impegno per il nosocomio galatinese. Era infatti emerso che una nuova attrezzatura TAC era stata acquistata e mai installata. I lavori per la realizzazione degli spazi atti ad ospitare il macchinario fermi da anni. Su nostra iniziativa, abbiamo sollecitato l’intervento urgente da parte del direttore generale che è stato rapido nel consigliere la rilevanza del sollecito. Le proposte dettagliate non sono mancate e hanno facilitato il processo. In men che non si dica è stato individuato un locale idoneo.

In tempi fulminei, specie se si considerano le lungaggini proprie delle pubbliche amministrazioni, sono stati realizzati gli opportuni interventi e la TAC è stata montata. Da oggi è operativa. Posso comunicare con estremo sollievo e grande soddisfazione che da domani sarà iniziato il collaudo.

Entro questo mese, sicuramente l’apparecchio sarà utilizzato per svolgere controlli, smaltendo le liste d’attesa. L’ospedale galatinese e l’utenza salentina possono vantare una strumentazione aggiornata e moderna per la prevenzione e la diagnosi.

Mentre i saccenti e gli indifferenti si lavano le mani e abbandonano la struttura galatinese a se stessa, per quanto mi riguarda continuerò a vigilare, e ad adoperarmi affinché questo ospedale torni fiore all’occhiello e smetta di essere monumento alla trascuratezza. Sarebbe ora che tutti scendessero in campo per questa battaglia post-ideologica, trasversale e pragmatica”.