Al termine della partita, nel salutarsi con gli amici per il rientro a casa, la parola che ha preceduto il saluto è stata: “Peccato!” Del resto il rammarico, per quella che potrebbe sembrare un’occasione perduta, è stato tanto ma, non per questo, non debbo esaminare la partita in modo estremamente asettico senza lasciarmi trascinare dalla emotività. Ed allora ci provo.

Pronti, via! Palla al Sassuolo e per ben un minuto e venti secondi la palla è stata sempre nella disponibilità dell’avversario. Poteva non significare nulla ma poteva anche voler dire che l’avversario non veniva meno alle sue caratteristiche di squadra che giocava e lasciava giocare e, non per nulla, le partite disputate, anche quelle perse, erano caratterizzate dal buon gioco e dalla costante pericolosità, si pensi alla rimonta sfiorata con l’Inter. Il campo ha dimostrato di come, questa iniziale sensazione, fosse assolutamente fondata. Ripeto, valutando asetticamente, non si può dire che non sia stata una bella partita, con giocate di grande livello tecnico, con quattro belle reti e con squadre che hanno dimostrato di voler a tutti i costi ottenere la vittoria. Se poi ne è venuto fuori un pari, questo rientra nell’ordine naturale delle cose. Il rammarico di fine partita si giustifica con il fatto che il Sassuolo ha raggiunto il pareggio al 40’ del secondo tempo e che, a parte il citato rammarico, bisogna ammettere di come il risultato sia sostanzialmente equo, perché, non scordiamolo, anche l’avversario ha avuto le sue buone occasioni ed ha tenuto palla, anche se questo dato ha un valore molto relativo, per quasi il 60% del tempo di gioco.

Credo che il vero rammarico il Lecce lo debba avere per la partita precedente, dominata sul piano tattico ed agonistico e sprecata, per una disattenzione, a pochi secondi dalla fine. A tal proposito, mi corre l’obbligo ricordare di come, rispetto ai campionati disputati con il recupero a discrezione arbitrale, oggi si cerca di ribaltare un risultato fino alla fine e l’esempio è rappresentato dall’elevato numero di reti segnate dopo il fatidico 90’ e certe rimonte non rappresentano più un’eccezione.

A sostegno della mia tesi relativa alla bella partita giocata, ci sono le quattro reti. Il modo come Lapadula ha addomesticato il pallone e segnato la rete è degno di un Ronaldo così come la rete di Falco è degna del miglior Messi. Non è stato da meno Tojian che, imbeccato da Locatelli, ha battuto Gabriel così come non aveva fatto al 3° minuto Traorè. Anche il gol di Berardi è frutto di una bella azione offensiva del Sassuolo. Certo, al Lecce brucia il fatto che, quasi a fine recupero, Lapadula non abbia realizzato intervenendo sul pallone fuggito a Consigli e spedito in angolo da un difensore.

Al Lecce rendo merito di un grande e costante impegno, di ottime giocate e di una continuità di rendimento che fa ben sperare e che, continuo ad affermarlo, aumenta sensibilmente il senso di autostima ed i margini di crescita. La classifica è sempre “borderline” e tale, credo, sarà per tutto il campionato ma importante è arrivare almeno quart’ultimi, cioè consolidarsi. Liverani ha giustamente ricordato di come il Sassuolo, due anni fa, avesse disputato l’Europa League e, quindi, vantasse maggiore esperienza, ma anche il Sassuolo sta attento ai bilanci, prova ne sia che la sua rosa ha un valore di 35 milioni di euro contro i 32 del Lecce. Siamo lì, pari grado, non per niente con gli stessi 10 punti in classifica, entrambi “borderline”.

Una partita difficile sarà, indubbiamente, quella di domenica prossima con la Lazio, squadra discontinua, con l’attuale capocannoniere, ma ben organizzata e ben strutturata. Costo della rosa solo 72 milioni, bruscolini rispetto ai 294 della Juve ed i 115 del Milan. Ebbene, con loro abbiamo pareggiato!