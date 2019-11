LECCE – Adesso il Comune dovrà rivedere la sua strategia: la destinazione d’uso si può cambiare, l’esercizio commerciale (ad esempio una salumeria), in determinate condizioni, può diventare un pub o un’osteria. Lo studio Montinaro incassa un’altra vittoria, questa volta a favore di una gelateria che sorge davanti al Politeama. Il TAR Puglia, Sezione di Lecce, ha accolto con ordinanza n. 671 del 21/11/2019 un ricorso cautelare avverso un provvedimento di diniego prosecuzione attività di un noto locale sito nel centro storico di Lecce. Il provvedimento aveva ad oggetto la oramai nota vicenda del cambio di destinazione d’uso di locali commerciali dalla c.d. vendita di vicinato al dettaglio alla somministrazione di alimenti e bevande / bar. LECCE – Adesso il Comune dovrà rivedere la sua strategia: la destinazione d’uso si può cambiare, l’esercizio commerciale (ad esempio una salumeria), in determinate condizioni, può diventare un pub o un’osteria. Lo studio Montinaro incassa un’altra vittoria, questa volta a favore di una gelateria che sorge davanti al Politeama. Il TAR Puglia, Sezione di Lecce, ha accolto con ordinanza n. 671 del 21/11/2019 un ricorso cautelare avverso un provvedimento di diniego prosecuzione attività di un noto locale sito nel centro storico di Lecce. Il provvedimento aveva ad oggetto la oramai nota vicenda del cambio di destinazione d’uso di locali commerciali dalla c.d. vendita di vicinato al dettaglio alla somministrazione di alimenti e bevande / bar.

Dopo la recentissima pronuncia del Consiglio di Stato dell’08/11/2019 che ha visto confermate le tesi sostenute dallo Studio Legale Montinaro, ancora una volta il Comune di Lecce rimane soccombente in altra vicenda analoga.

L’Avv. Matteo Sanapo: “Si tratta di una decisione molto importante, poiché impedisce che operatori economici e proprietari di immobili del centro storico continuino ad essere ostaggi di una norma di piano che da 35 anni attende attuazione con l’approvazione di un piano particolareggiato”.

L’Avv. Daniele Montinaro : “Un’altra splendida attività è stata salvata, così come numerose famiglie che vivono dei conseguenti stipendi. Il sentiero tracciato dal TAR e dal Consiglio di Stato è oramai molto chiaro. Numerose sono le attività e gli imprenditori che si sono rivolti al nostro studio esasperati dal non vedersi riconosciuti il diritto a svolgere l’attività di somministrazione e vessati da ingiuste sanzioni amministrative insostenibili. Mi augurio che l’Amministrazione voglia finalmente porre rimedio a tale situazione di ingiusta disparità di trattamento tra operatori economici e che si adoperi per dare finalmente delle regole ragionevoli ed uguali per tutti. Noi siamo a disposizione”.