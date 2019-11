ROMA – Doppia seduta d’allenamento per i giallorossi che continuano la preparazione presso il Mancini Park Hotel di Roma. Al mattino, divisi in due gruppi, i calciatori dapprima si sono allenati in palestra e poi sul campo. Nella seconda seduta invece sono stati impegnati in esercitazioni tattiche. Dumancic, Farias e Tabanelli si sono allenati a parte. Domani è in programma un triangolare con tempi da 45’ minuti con le formazioni Under 17 della Tor Tre Teste e Atletico Lodigiani presso il Campo Francesco Gianni di San Basilio.