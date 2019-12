BARI – «Eravamo troppi e non ci bastava un luogo chiuso» – Giorgia Meloni replica così a chi aveva pensato che la Lega potesse portare più gente di Fratelli d’Italia davanti al suo leader. Nessuna parola sul candidato alla presidenza della Puglia, ma tante critiche per Michele Emiliano. La riserva su Fitto sarà sciolta nel giro di pochi giorni, quando si incontreranno tutti i leader romani. Hanno detto che si doveva fare il governo per non aumentare l’Iva, ma con la plastic tax (la chiamano in inglese per fregarci) e con la sugar tax te la aumentano indirettamente perché tantissimi prodotti che finiscono nel carrello della spesa costeranno di più.

Le tasse sono aumentate. Non è il popolo che interessa a questi governo: vogliono fare paciere a qualcuno. Per il governo i grandi evasori sono i commercianti. Ma i veri grandi evasori sono le banche, i cinesi, che aprono e chiudono aziende dopo 2 anni e mezzo (perché così non vengono0 controllati mai), le multinazionali, i giganti del web, che pagano quanto una media impresa italiana e non quanto dovrebbero per i miliardi che guadagnano. Noi affrontiamo la lotta all’evasione fiscale diversamente: le nostre proposte sono basate sui redditi reali.

Siamo o no competitivi nella politica dell’acciaio? Come consentire che questa industria possa avere uno sviluppi nei prossimi 30 anni? Possibile che non sia stata coinvolta l’Unione Europea con Arcelor Mittal?Ma a cosa ci serve quest’Europa? Il Fondo Salva Stati: 124 milioni di euro italiani che servono a salvare le banche tedesche: un fondo salva banche. La Germania ha fretta di salvare la Deutsche Bank con i soldi pubblici: non si potrà salvare, però la Banca Popolare di Bari, che non è una banca sistemica, come quella tedesca. «No alla cultura del reddito di cittadinanza. La povertà non la combatti tenendo la gente nello stesso punto in cui si trova.

Se si vuole combattere la povertà ci vogliono infrastrutture, sicurezza del territorio e altro e certo che ci vuole più tempo». I ragazzi che vanno via della Puglia: questi sono gli immigrati su cui dobbiamo lavorare. Un immigrato africano ci costa 20 mila euro l’anno: non sarebbe meglio dare 13 mila euro alle aziende per far assumere i nostri ragazzi che vanno via? Le priorità sono sbagliate. Una ragazza tra le sardine ha detto di essere fiera di essere musulmana e allora perché non devo essere fiera io di essere cristiana? La conoscenza è la base del rispetto: le persone che sono qui devono sapere chi siamo, quali nono si nostri valori e la nostra cultura. Ecco perché il presepe è un simbolo che non può essere offensivo per qualcuno». È la solita Giorgia Meloni, passionale, semplice, capace di arrivare alla platea istantaneamente con le sue battute e i le sue proposte: il partito è in crescita. La sfida non è solo con la sinistra.