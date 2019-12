BARI – La Lega è il partito più temuto dal centrosinistra, dopo la performance delle europee. Michele Emiliano parte all’attacco durante la conferenza barese per le primarie utilizzando il tema del nord contro il sud, anche se ormai il partito di Salvini ha più elettori nel meridione che nel settentrione ed è diventato una realtà nazionale in seguito alla conferenza di Milano: “Riprendiamoci la Puglia è lo slogan della Lega ma la Puglia non è di nessuno. La Puglia è come il mare, è libera. Pensare di riprendersi la Puglia per riconsegnarla al sottosviluppo, all’assoggettamento alle Regioni del Nord, cosa volete che contino i leader locali della Lega rispetto a Salvini? Salvini sarebbe in grado di fargli recitare il rosario quando e quanto vuole, quel rosario che ha qualche volta persino oltraggiato usandolo pubblicamente. Sarebbe in grado di fargli fare qualunque cosa”.

Il commissario regionale Luigi D’Eramo gli risponde per le rime: “Emiliano teme il cambiamento, il rinnovamento, il buon governo e dunque teme più di tutti la Lega che è portatrice sana di tutti questi elementi. Comprendiamo che Emiliano, non avendo un leader a cui far riferimento e volendo nascondere di essere del Pd, tema ancor di più il primo partito Italiano, la Lega, che grazie alla chiarezza del proprio leader Matteo Salvini, ha già guadagnato oltre il 25% dei voti in Puglia. Insomma per Emiliano cominciare il 2020 con gli slogan del 2004 e con tutti questi timori – aggiunge D’Eramo – non è proprio il massimo per il lancio della sua campagna elettorale, soprattutto per qualcuno come lui che è già appesantito da quasi vent’anni di mal governo. La Lega, invece, è pronta a liberare la Puglia da lui e dai ritardi nello sviluppo che la regione paga per gli errori accumulati in questi anni”.