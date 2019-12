LECCE – Tra i migliori 30 cuochi e maitre Italiani sotto i 30 anni secondo il Gambero Rosso, ci sono ben tre leccesi. Che rappresentano tutta la Puglia. Sono Solaika Marrocco di Primo restaurant e la coppia stellata Floriano Pellegrino e Isabella Potì del ristorante “Bros”. La classifica mette in risalto 30 giovani cuochi e maitre sotto i 30 anni che potrebbero ridisegnare il futuro della ristorazione gastronomica italiana e non solo. Come maitre per la Puglia, sono stati scelti Saverio di Gennaro del ristorante “Quintessenza” di Trani e Nicola Loiodice del locale “Due Camini” a Borgo Egnazia, Fasano.

La classifica è stata resa nota in occasione della presentazione della guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso che ha compiuto trent’anni. Un lasso di tempo nel corso del quale il mondo dell’enogastronomia è cambiato radicalmente. Bastano pochi numeri a rendere l’idea, quelli relativi al confronto tra l’edizione Ristoranti d’Italia del 1991, che annoverava 966 locali recensiti, 10 Tre Forchette e l’ultima edizione. Ristoranti d’Italia 2020, nella quale sono inseriti ben 2685 locali, di cui 35 Tre Forchette.

Quest’anno quindi, occhi puntati sui migliori under 30 ovvero i giovani (fra sala e cucina) attorno ai trent’anni che per filosofia e formazione sono in grande sintonia con i tempi e lasciano ben sperare per un futuro della cucina e attenzione, con le due forchette rosse, a quei locali in pole position per raggiungere il traguardo delle Tre Forchette.