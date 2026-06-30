Turista perde la borsa con soldi e documenti, autista la ritrova e la consegna ai carabinieri

CUTROFIANO – Una turista polacca in vacanza nel Salento perde la borsa con 1.500 euro, documenti e carte di credito ma la ritrova il giorno dopo grazie al senso civico di un autista delle Ferrovie del Sud Est e ai carabinieri. La donna aveva dimenticato o la propria borsa su un pullman delle Ferrovie del Sud/ Est lungo la tratta Lecce – Porto Cesareo.

Il bagaglio era stato ritrovato dall’autista che lo ha consegnato ai carabinieri di Cutrofiano, comune dove risiede, consentendo l’avvio delle attività di identificazione della legittima proprietaria. La donna una volta rientrata in possesso della borsa ha espresso profonda gratitudine nei confronti dell’autista e dei carabinieri per la disponibilità, la professionalità e l’umanità dimostrate.