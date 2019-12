LECCE – Il prossimo 18 dicembre, in occasione della tappa leccese del Green Days Tour, iniziativa a carattere nazionale promossa e organizzata dall’associazione Diritti Nazionali Associati Onlus per promuovere la riduzione delle emissioni delle automobili, l’ex concorrente della trasmissione Grande Fratello 11, Biagio D’Anelli, testimonial della staffetta nazionale “Giro d’Italia in solitaria”, giungerà presso Piazza Sant’Oronzo tra le ore 16:15 e le 16:30 in sella ad una city bike elettrica per portare anche a Lecce la campagna informativa itinerante contro le emissioni di Co2 partita da Milano lo scorso 3 dicembre.

Nell’occasione testimonial e staff organizzativo saranno ricevuti nella storica piazza cittadina illuminata a festa per dall’Assessore all’Ambiente, Dottoressa Angela Valli,

Il Giro d’Italia in solitaria si propone di sensibilizzare le coscienze dei cittadini alla scottante tematica delle emissioni di Co2 e dimostrare come sia possibile percorrere lunghe distanze su qualsiasi tipologia di strada senza inquinare, macinando chilometri in sella a una city bike elettrica. Molteplici personaggi, appartenenti al mondo dello sport e dello spettacolo, mediante una staffetta nazionale, stanno girando l’intero paese in un percorso di oltre 5.000 km. Partiti da Milano lo scorso 3 dicembre, percorrono l’Italia intera per poi risalire verso il traguardo finale, Roma (Città del Vaticano), dove il prossimo 22 dicembre, intorno a mezzogiorno, l’ultramaratoneta Modestino Preziosi giungerà in Piazza San Pietro correndo accanto alla city bike utilizzata per il tour.

“Uno scenario dove la mobilità a zero emissioni sarà in grado di sostituire i tradizionali motori termici è ancora molto lontano – dichiara l’assessore Valli in merito all’iniziativa – ma possiamo tranquillamente asserire che la transizione elettrica è finalmente iniziata. Uno dei rimedi per fermare le emissioni di Co2 è senz’altro la bicicletta, sia quella tradizionale, sia quella elettrica o a pedalata assistita. In particolare, questi ultimi mezzi, sono una valida soluzione anche per chi deve fare quotidianamente tragitti relativamente lunghi. Da qualche tempo sono disponibili sul mercato modelli sempre più leggeri e performanti, con autonomia maggiore e tempi di ricarica sempre più brevi. Il loro utilizzo, oltre a garantire il risparmio economico in termini di bollo, assicurazione e carburante, può rappresentare uno dei più grandi contributi dei cittadini alla salvaguardia del nostro ambiente”.

Il Green Days Tour, alla sua prima edizione, è un’iniziativa no profit e non soggetta a raccolta fondi, ideata e proposta dall’Associazione Diritti Nazionali Associati, concepita per sensibilizzare le coscienze all’emergenza emissioni.

La campagna, senza fini di lucro, è a carico dell’Associazione Diritti Nazionali Associati (Camera dei Diritti e dei Doveri), con l’appoggio di Garnet e l’organizzazione di Sciara Holding.

Fra i Testimonial che hanno accettato di partecipare all’iniziativa ci sono Alviero Martini, Claudia Peroni, Francesco Baccini, Beppe Braida, Stefano Tacconi, Totò Schillaci, Modestino Preziosi, Claudio Chiappucci, Marina Graziani, Nick Luciani, Cristina Quaranta, Biagio D’Anelli, Luca Di Tolla, Mauro Prosperi, Pino Campagna, Giuseppe Fata, Samuele Mecucci, Andrea Pucci e tanti altri ospiti a sorpresa.

Il tour, in ogni sua fase, può essere seguito attraverso canali social web raggiungibili da www.greendaystour.it.

Per ogni ulteriore informazione si può contattare il Dott. Fabio Bertolotti, referente pugliese del tour in oggetto, attraverso la mail greendaystour2019@gmail.com o il mobile 327 004 66 04.