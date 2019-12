LECCE/MONTERONI/RUFFANO – Lettere come pizzini per impartire ordini agli affiliati. C’è un’inchiesta avviata dalla Dda di Lecce dopo un sequestro effettuato di recente nel carcere di Borgo “San Nicola”. Il sospetto è che le missive trovate dagli agenti della polizia penitenziaria siano state utilizzate da alcuni detenuti per comunicare con l’esterno, impartire ordini e fornire, più in generale, indicazioni alle organizzazioni criminali di appartenenza. Sono quattro gli indagati: Massimiliano Lorenzo, 43 anni, di Monteroni; Salvatore Tramis, 35 anni, di Monteroni; Vito William Gravante, 38enne, di Ruffano e Giuseppe Orfeo, 35 anni, di Lecce. Rispondono di associazione a delinquere di stampo mafioso in un fascicolo coordinato dal pm della Dda, Carmen Ruggiero.

La discovery risale a fine novembre quando la polizia penitenziaria ha eseguito un sequestro probatorio di documenti e lettere nella cella dove i quattro sono detenuti. Corposo l’elenco del carteggio che comprende una busta, esito di corrispondenza tra i detenuti Massimiliano Lorenzo (mittente) e Salvatore Tramis (in veste di destinatario) con all’interno un foglio, datato 11 novembre 2019, con un testo scritto a mano su entrambi i lati. Che sulla prima facciata riportava le parole “X Il MIO CARO WILLIAM” e finiva sulla seconda facciata con le parole “AMICO MASSIMO”. Nelle mani della penitenziaria è finito anche un foglietto a quadretti, recante su un lato la scritta “X DIEGO”, sull’altro un testo vergato a mano che iniziava con le parole “CIAO DIEGO” e si concludeva con le parole “BELLI-BELLI A DIVERTIRVI”. Al vaglio di investigatori e inquirenti c’è anche un foglietto a quadretti, con la la scritta su di un lato “X JONATHAN” che riportava le parole “CIAO MIO CARO” e finiva con “LO DA’ LUI ALL’AMICO”. Sempre negli atti d’indagine è confluito un foglietto a quadretti con la scritta “X MIRKO MANCINO” e un testo scritto di pugno proprio che aveva come incipit le parole “CIAO MIRKO” per chiudersi con le parole “CON AMICIZIA MASSIMO”.

A conclusione di una perquisizione nella cella della sezione 3^ del reparto C2, nel novero del materiale sequestrato, è finita anche una busta, esito di corrispondenza tra Tramis (come destinatario) e Lorenzo Massimiliano (come mittente), con all’interno tre bigliettini, vergati sempre a mano, indirizzati a due soggetti (non indagati). Il contenuto delle missive, a parere degli agenti, appare estremamente chiaro e si riferirebbe a logiche di assistenza e protezione “dovute” agli affiliati dello stesso sodalizio criminale. E farebbe emergere uno scenario mafioso. Gli indagati impartirebbero e riceverebbero direttive e indicazioni sulla gestione delle dinamiche criminose e sui rapporti tra loro e con altri sia all’interno del carcere che nel territorio di riferimento facendo ricorso a riti di affiliazione e di riconoscimento. Il sequestro del carteggio, a sostegno dell’inchiesta, è stato confermato dai giudici del Tribunale del Riesame (Presidente-relatore Carlo Cazzella) che hanno rigettato il ricorso discusso dall’avvocato Ivan Feola per conto di Orfeo anche se l’intera vicenda rimane aperta. Non appena saranno depositate le motivazioni dai giudici del Tribunale per la Libertà sarà presentato ricorso in Cassazione.

D’altronde il profilo dei quattro indagati è di spessore nel panorama della malavita locale. Analizzando il curriculum criminale di Orfeo, il 35enne sta scontando una condanna definitiva a 4 anni di reclusione. Da tempo in carcere lavorava come cuoco ma dopo il sequestro di fine novembre gli è stato revocato il beneficio. Il suo nome balza agli onori della cronaca nell’aprile del 2016 quando venne arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Lecce con armi, droga e reperti archeologici scovati in un box di via Pepe. Vito William Gravante, invece, si incrocia con l’operazione ribattezzata “The Town” (ispirato all’omonimo film) con cui nel gennaio del 2013 i carabinieri smantellarono una banda specializzata in rapine ai danni di tabaccherie e supermercati. Dietro le sbarre Gravante, difeso dall’avvocato Silvio Caroli, si trova da tempo per scontare un residuo di pena. Massimiliano Lorenzo, invece, è uno degli imputati alla sbarra nel processo scaturito dall’inchiesta antimafia “Battleship”. Difeso dall’avvocato Stefano Prontera, il 43enne di Monteroni ha scelto di essere giudicato in abbreviato. C’è, infine, il quarto profilo. Ed è quello di Salvatore Tramis. Il giovane venne arrestato ad aprile dai carabinieri del Norm di Campi Salentina dopo un furto in abitazione a Magliano (frazione di Carmiano) insieme ad un complice. Nel processo per direttissima, assistito dall’avvocato Stefano Pati, ha poi patteggiato 1 anno e 4 mesi di reclusione.