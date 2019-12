TAURISANO (Lecce) – Ha ottenuto i domiciliari Pierluigi Toma, lo studente universitario di 21 anni, originario di Taurisano, arrestato domenica con quattro chili di marijuana nel trolley a Nettuno, nel Lazio e con altri cinque chili della stessa sostanza sequestrati dai poliziotti nel b&b di Monteroni in cui il giovane alloggiava da qualche mese. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, Emiliano Picca, ha convalidato l’arresto di Toma e alleggerito la custodia cautelare in carcere con i domiciliari alla luce delle dichiarazioni fornite dallo studente nel corso dell’udienza di convalida.

Assistito dagli avvocati Giuseppe Presicce e Simona Bracciale, il giovane iscritto all’Università di Lecce ha ammesso gli addebiti affermando di essere arrivato in quel di Anzio per acquistare, a suo dire, lo stupefacente per uso personale e di averne acquistato un discreto quantitativo in quanto il prezzo era vantaggioso. E sempre dallo stesso soggetto Toma aveva acquistato altri sei chili sempre dello stesso stupefacente nelo scorso mese di novembre.

Per il giudice del Tribunale di Velletri il giovane, di buona famiglia, avrebbe stabili contatti con la criminalità di più alto livello. Elementi che denotano una spiccata capacità a delinquere e pericolosità sociale. Ad ogni modo, al netto di approfondimenti investigativi ritenutiu doverosi, il giudice del Tribunale laziale ha ritenuto adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti la misura dei domiciliari (senza l’applicazione di braccialetto elettonico) tenuto conto della giovane età, dell’incensuratezza e della condotta collaborativa assunta. In più il giovane sconterà la detenzione domiciliare in un luogo distante in cui si sono verificati i fatti tagliando ogni possibile contatto con i fornitori dello stupefacente su cui, ovviamente, proseguono le indagini degli agenti del Commissariato di Anzio in collaborazione con i colleghi salentini.