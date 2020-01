Il Club di Oleggio, in Provincia di Novara, nella persona del suo Presidente Danilo Piscopo, ha voluto omaggiare la redazione sportiva del Corriere Salentino. L’occasione si presenta in queste vacanze natalizie, quando la dirigenza del club intitolato al Presidente Saverio Sticchi Damiani, si trova nel Salento.

Un manufatto artigianale di pregio, raffigurante lo stemma del Lecce, è stato consegnato a Bruno Conte, conduttore per il Corriere Salentino, di Sport Puglia e Show dello Sport, al direttore editoriale Flavio De Marco ed al redattore della pagina sportiva Pierandrea Fanigliulo.

Un riconoscimento, ha detto il Presidente Piscopo “per l’attaccamento ai colori giallorossi e per la vicinanza espressa dalla redazione sportiva del Corriere Salentino a favore delle iniziative sociali e benefiche del club di Oleggio”.

Il direttore editoriale del Corriere Salentino ha ringraziato il Presidente del sodalizio di Oleggio, “auspicando che queste realtà possano crescere sempre di più e che possano essere strette a doppio filo con il Salento. Un incentivo per i tanti salentini che possono trovare in questo club, che si trova in Piemonte e vicino alla Lombardia, una vera casa giallorossa”.