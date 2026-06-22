Il calcio è della gente: l’ASD San Guido Academy, dove lo sport è comunità e crescita

Ci sono immagini che raccontano meglio di qualsiasi risultato il senso autentico dello sport. È quanto accaduto al campo comunale di Cavallino, dove gli spalti gremiti di famiglie, bambini e appassionati hanno fatto da cornice alla semifinale del campionato Under 14 tra l’ASD San Guido Academy e l’ASD Paradise Carmiano. Un colpo d’occhio straordinario che ha trasformato la partita in una vera festa di comunità.

Sostenuti dal calore del proprio pubblico, i giovani biancazzurri hanno conquistato con merito l’accesso alla finale, dove affronteranno il Kick Off.

Ma il successo sportivo è soltanto una parte della storia. Dietro questo traguardo c’è un progetto costruito con impegno e continuità, che negli ultimi anni ha restituito nuova vita al Comunale di Cavallino. Un impianto che, dopo un lungo periodo di abbandono, è tornato a essere un punto di riferimento per il territorio grazie al lavoro della società guidata dalla presidente Lucia Danilo, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

“Vedere gli spalti nuovamente pieni è motivo di grande orgoglio”, è il sentimento condiviso dalla società, consapevole che molto è stato fatto ma che altrettanto resta da realizzare per rendere l’impianto sempre più moderno e accogliente.

Fondata nel 2011, l’ASD San Guido Academy ha fatto dell’educazione attraverso lo sport la propria missione. L’obiettivo non è soltanto formare calciatori, ma accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita personale, affiancando le famiglie nella trasmissione di valori come sacrificio, rispetto, spirito di squadra, condivisione e senso di responsabilità.

Un impegno che va ben oltre il rettangolo di gioco. Nel corso degli anni la società ha promosso numerose iniziative solidali, dal sostegno all’associazione “Cuore Amico” alle tradizionali visite natalizie nel reparto di Oncologia Pediatrica, portando vicinanza e sorrisi ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

A rendere possibile tutto questo è anche il lavoro quotidiano di uno staff tecnico qualificato, che considera il calcio uno strumento educativo prima ancora che agonistico. Sui campi di via Buonarroti a Lecce e sul terreno di gioco del Comunale di Cavallino, allenatori e collaboratori lavorano ogni giorno per offrire ai giovani un ambiente sano, inclusivo e protetto, dove crescere come atleti ma soprattutto come persone.

Perché il calcio più bello, quello che riempie gli spalti e unisce un’intera comunità, è quello che mette al centro i ragazzi, le famiglie e i valori. Ed è proprio questa la forza dell’ASD San Guido Academy.