SALENTO – “Più che chiederci chi siamo, farebbe bene il Sig. Ruggeri a dire chi è lui e da quale scuola di partito proviene per poter impartire lezioni di politica, ammesso che ne sia capace”. Massimo Romano, consigliere provinciale di Voce Popolare, si inserisce nel botta e risposta tra Udc e Voce Popolare attaccando frontalmente Salvatore Ruggeri:

“Piuttosto dovrebbe spiegare perché è rimasto solo e perché è stato abbandonato da quasi tutte le persone che lo hanno aiutato a diventare un dirigente politico, senza le quali sarebbe rimasto semplicemente un imprenditore”.

È quanto ha dichiarato l’Assessore Provinciale Massimiliano Romano,

fondatore del Movimento Politico “Voce Popolare”, il quale sottolinea la pochezza politica dell’uomo da sempre solo al “comando” che ha distrutto l’UDC provinciale e regionale e che oggi, nonostante tutto, con giochi e giochini cerca di accreditarsi per riottenere il posto abituato come è ad essere “miracolato” dagli eventi.

“Il sig. Ruggeri (nominato assessore, ma non eletto) quando parla e dice di noi: ‘non conosciamo niente di questi signori…’ non solo mente, ma sa di mentire perché conosce bene la nostra provenienza, la nostra identità politica, la nostra forza e perché sa bene che senza il nostro sostegno sarebbe stato nessuno’.

Noi conosciamo il percorso politico che abbiamo intrapreso, mentre dovrebbe parlare del suo e dire non solo che l’Udc, o quello che ne rimane, siede con i suoi 3 unici rappresentanti nei gruppi parlamentari di Forza Italia, ma dovrebbe spiegare il motivo per il quale il gruppo dei ‘Popolari’ al Consiglio Regionale lo ha sfiduciato, salvo poi sostenere, per convenienza, il centrosinistra in Puglia.

I suoi elettori sono stanchi di lui, della sua arroganza, del suo modo autoritario e familiare di fare politica, della totale assenza di democrazia nel suo agire e, nonostante tutto, con l’illusione di essere forte elettoralmente, rivendica candidature e postazioni che tra l’altro come suo solito promette a tanti.

Se ha quindi una forza determinante, come afferma di avere, elabori allora una lista propria, non millanti e lo dimostri, senza andare a bussare alle porte altrui.

Noi, come ” Voce Popolare”, al contrario di lui, abbiamo un’identità precisa, coerente, che ci pone all’interno della coalizione di CSX, forti del patto federativo con Puglia Popolare del Senatore Cassano, una forza popolare e riformista che sarà determinante alle prossime elezioni regionali. Auguro al Sig. Ruggeri di vivere serenamente la situazione politica senza l’assillo dei suoi vecchi uomini che conosce bene che, nel mentre loro, così come tanti altri amici, sanno dove andare, lui deve ancora chiedere a ‘Frate Indovino’ dove stare e con chi stare”.