LECCE – Colpo di scena questa mattina, dopo che ieri sera, al termine di un duplice incontro tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora con Figc e Coni la possibilità per i bergamaschi di seguire la squadra in puglia era stata negata. Questa mattina, proprio il ministro Spadafora è tornato sui suoi passi. In settimana il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani aveva chiesto la possibilità di poter vendere i biglietti ai tifosi della Dea. Non ricevendo risposta, la società di via Colonnello Costadura ha proceduto regolarmente nella vendita dei tagliandi. Il presidente Sticchi Damiani si era detto disposto a rimborsare i bergamaschi ma, questa mattina la nuova decisione del ministro ha riportato la situazione alla normalità.

Una decisione cervellotica ma che forse è andata a valutare i tanti bergamaschi già presenti nel territorio salentino. Ad essi, ad onor di cronaca, vanno aggiunti i centinaia di salentini rientrati dal Nord Italia e che studiano o lavorano nelle regioni interesaate dal COVID-19. Nel frattempo, in queste ore di totale incertezza, è apparsa anche la notizia che addirittura Euro 2020 potrebbe essere rinviato.