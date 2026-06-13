Trinchera al centro del progetto per il dopo Corvino: il Lecce cerca il nuovo equilibrio

LECCE – Dopo l’addio di Pantaleo Corvino e alla luce degli sviluppi maturati negli ultimi giorni, il Lecce sta definendo il nuovo assetto della propria area tecnica. L’ipotesi che aveva portato a Sean Sogliano, individuato come possibile figura di riferimento per il futuro, non ha trovato sbocco e il dirigente veronese ha scelto di proseguire il proprio percorso all’Hellas Verona.

Nel frattempo, il rinnovo contrattuale di Stefano Trinchera fino al 2029 è un chiaro segnale di fiducia da parte della società giallorossa. Un passaggio che potrebbe assumere un significato ancora più rilevante nel nuovo corso del club.

Al momento non sarebbero emerse indicazioni su altri profili destinati a rafforzare l’organigramma tecnico e, proprio per questo, prende quota l’ipotesi che il Lecce possa decidere di puntare sulla continuità, affidando a Trinchera un ruolo ancora più centrale nella programmazione sportiva.

Una scelta che consentirebbe alla società di evitare ulteriori cambiamenti in una fase delicata e di ripartire da una figura che conosce profondamente l’ambiente giallorosso, le sue dinamiche e il percorso che negli ultimi anni ha portato il club a consolidarsi in Serie A. Al momento si tratta di uno scenario ancora da definire, ma che, dopo gli ultimi movimenti, sembrerebbe oggi tra i più plausibili.